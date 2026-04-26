Lluvia de claveles para Sant Jordiet en Alcoi

Una multitudinaria procesión de la Reliquia recorrió este domingo las calles de Alcoi con el niño Sant Jordiet como gran protagonista. Mateo Vilaplana Blaak, encargado de encarnar al patrón de la ciudad, encabezó el acto principal de la mañana del segundo día de la Trilogía de los Moros y Cristianos.

El pequeño representa a la filà Llana, que no ostentaba este cargo desde hacía más de 50 años. Además, ha lucido un diseño realizado por su abuela, Aitana Martín, recientemente fallecida, lo que añadió un componente emocional al acto. La procesión se inició con puntualidad a las 11 horas desde la iglesia de San Jorge.

A su paso por el carrer Sant Llorenç, Sant Jordiet fue recibido con una lluvia de claveles: 1.400 docenas en total, de las cuales 1.200, blancos y rojos, fueron lanzados por la filà Benimerines, y otros 200, de color amarillo, por la filà Llana.

El recorrido siguió el itinerario habitual entre la iglesia de San Jorge y la de Santa María. La comitiva atravesó primero las calles del casco histórico situadas a espaldas del Ayuntamiento, para después avanzar por Sant Llorenç hasta llegar a la plaza de España.

Durante el trayecto, la encarnación del patrón fue aclamada por los asistentes, que le lanzaban claveles con la antelación suficiente para que Sant Jordiet los fuera pisando, formando una improvisada alfombra floral a su paso. El niño correspondía saludando con una sonrisa constante.

Participación

La procesión continuó por la plaza de España y varias calles traseras hasta llegar a la iglesia de Santa María, donde se celebró la Misa Mayor, destacada por interpretarse de forma cantada. En el desfile participaron los cargos festeros, capitanes y alféreces tanto del bando cristiano como del moro, así como representantes de la corporación municipal y de la Asociación de San Jorge.

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Alcoi pone asi el broche a este segundo día de la Trilogía. Para este lunes queda el Alardo, las Embajadas y la aparición de San Jorge, actos que pondrán el punto final a tres días de intensa actividad festera.