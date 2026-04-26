Massalfassar acoge su primera Trobada d'Escoles en Valencià con más de 10.000 asistentes

Massalfassar ha hecho historia este domingo al convertirse, por primera vez, en sede de la Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Nord, una cita que en su 39ª edición ha reunido a más de 10.000 personas bajo el lema "Tenim història, som futur". El municipio se ha consolidado así como epicentro de la reivindicación lingüística en una jornada multitudinaria que ha superado todas las previsiones y en la que han participado 63 centros educativos de la comarca.

Las calles, con la avenida Blasco Ibáñez y las principales plazas como escenarios, se han llenado de familias, alumnado y profesorado en una celebración que ha puesto en valor el papel de la escuela pública y el valenciano como herramientas de cohesión social. La jornada central ha estado marcada por el ambiente festivo, con pasacalles, talleres y actuaciones que han convertido el municipio en un espacio de convivencia y creatividad.

La cultura popular ha tenido un protagonismo destacado, especialmente con la celebración de una multitudinaria ‘dansà’ que ha reunido a participantes de toda la comarca. Otro de los momentos simbólicos ha sido la visita al monumento conmemorativo de la Trobada, una obra colectiva que dejará huella permanente de esta edición en Massalfassar. La fiesta ha concluido con la actuación del grupo Ramonets en la plaza de la Iglesia y un cierre cargado de pólvora con los tradicionales ‘correfocs’.

El día grande de la Trobada d’Escoles en Valencià llena Massalfassar / Eduardo Ripoll

Semana de actividades

La Trobada de este domingo ha sido el colofón a una intensa semana de actividades que ha movilizado a miles de personas en l’Horta Nord. El programa arrancó el pasado 18 de abril con la entrega de los Premis Sambori comarcales, en los que han participado 11.500 alumnos y 389 docentes de 64 centros educativos. Entre el 20 y el 22 de abril se celebró la Trobada Musical, con 900 estudiantes de 25 centros, y el día 23 tuvo lugar la jornada de Secundaria, que reunió a 1.150 alumnos.

Uno de los actos más emotivos se vivió el viernes 24 con la cena homenaje a tres referentes de la cultura valenciana: el musicólogo Josep Vicent Frechina, el activista Josep Fontestad Molina y la Colla de Dimonis de Massalfassar, reconocidos por su trayectoria en defensa de la lengua y la identidad valenciana.

El alcalde de la localidad, Robert Margaix, destacó la importancia de acoger por primera vez este encuentro y subrayó “la labor imprescindible de la escuela pública como espacio de convivencia, aprendizaje y futuro”. La jornada contó además con la presencia de representantes institucionales de la comarca y de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

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Las Trobades d’Escola Valenciana continuarán en las próximas semanas en distintos municipios valencianos, entre ellos Beniparrell, Dénia, Crevillent, València, Riba-roja de Túria, l’Eliana, Sagunt, Ibi y Potries, en una programación que refuerza el papel del valenciano como eje vertebrador del territorio.