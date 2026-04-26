Metrovalencia interrumpe las líneas 4 y 6 de tranvía tras una colisión con un vehículo

Las líneas 4 y 6 del tranvía han quedado interrumpidas este domingo cerca del mediodía en su circulación entre las estaciones de Beteró y Marítim/Dr. Lluch debido a una colisión con un vehículo, según ha podido informar Metrovalencia a través de sus canales oficiales.

Los hechos han ocurrido sobre las 15:15 horas, cuando se ha producido una colisión en la citada rotonda de Beteró, que no ha dejado personas heridas, pero el turismo ha quedado atascado y ha bloqueado la vía del tranvía.

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Servicio recuperado

Poco después de la incidencia, el servicio ha sido restablecido con normalidad, recuperándose progresivamente la frecuencia habitual en ambas líneas gracias a una grúa municipal que ha podido retirar el vehículo.