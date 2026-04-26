Incendio en una planta de basuras en Onda: ocho dotaciones de bomberos movilizadas y viviendas desalojadas

Los Bomberos de la Diputación de Castellón trabajan este domingo con muchos de los medios que tienen a su disposición para tratar de contener un incendio en la planta de basuras de Onda (Reciplasa). Las llamas se han reportado sobre las 17.45 horas y ya se puede ver una gran columna de humo desde la población.

Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, el fuego se encuentra bastante desarrollado, y se ha especificado que el incendio afecta a parte del material de reciclaje de la planta. Desde Reciplasa también han confirmado que el incendio es en su planta.

Asimismo, varias viviendas de la partida Bovalar han sido desalojadas de manera preventiva por la posible afección del humo, que es visible incluso desde términos municipales como los de Castelló, Vila-real y Borriana.

Según fuentes solventes consultadas por Mediterráneo, todo apunta a que las naves donde se ha producido el incendio han quedado en estado catastrófico.

Fuentes del Ayuntamiento de Onda han confirmado que se ha establecido ya un Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y que se reúnen todas las partes implicadas en estos momentos.

Se han movilizado rápidamente hasta el lugar múltiples efectivos: seis dotaciones de tres parques diferentes (Plana Baixa, Espadà Millars y Baix Maestrat), así como una unidad de mando y una unidad de jefatura, todo ellos de los Bomberos de la Diputación. En un primer momento solo se habían movilizado tres de ellas, pero al ver la magnitud del incendio, se ha decidido multiplicar los esfuerzos.

Vista del incendio desde Vila-real. / Mediterráneo

Se han incorporado además dos unidades de bomberos pertenecientes a Forestals de la Generalitat.

simismo, los bomberos cuentan con dos camiones nodriza articulados de 35.000 litros de capacidad cada uno.

Emergències 112 ha mandado una serie de recomendaciones a los vecinos de Onda a causa del incendio, como limitar las exposiciones al exterior y mantener las ventanas y puertas cerradas.

Esta planta de basuras se ha incendiado ya en varias ocasiones en el pasado, la última de ellas con cierta importancia en septiembre de 2024, y costó una noche entera de controlar.

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