El PSPV señala a Marciano Gómez por el colapso sanitario y el aumento de las derivaciones a la privada

El PSPV ha cargado contra la gestión sanitaria del Consell tras la publicación de los últimos datos sobre listas de espera en la Comunitat Valenciana, que sitúan en cerca de 487.000 las personas pendientes de una consulta o una intervención, según la actualización difundida por el Ministerio de Sanidad y adelantada por Levante-EMV. Según estos mismos datos, la espera media es de 90 días, aproximadamente; 88 en el caso de los quirófanos y 95 de las consultas.

Los socialistas consideran que estas cifras evidencian un “grave deterioro” del sistema público valenciano y apuntan directamente a la gestión del conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Así lo ha señalado el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, quien ha asegurado que los datos “confirman el colapso del sistema sanitario y la falta de soluciones por parte del Consell”.

Según los datos oficiales, la lista de espera alcanza los 486.823 pacientes, lo que supone 5.695 más que hace un año. La mayor presión se concentra en las consultas externas, donde más de 434.000 personas aguardan para ser atendidas por un especialista, frente a las 51.600 pendientes de cirugía. Aunque el número total ha crecido apenas un 1 %, la tendencia al alza en las consultas -con más de 11.000 pacientes adicionales en un año- se consolida como el principal problema estructural del sistema.

Falta de diagnóstico

En este sentido, Mascarell ha incidido en que “el verdadero cuello de botella está en la falta de diagnóstico”, en línea con el análisis publicado por este diario, que advierte de que el retraso en las consultas puede afectar a la detección precoz de enfermedades y, en muchos casos, derivar en la necesidad de intervenciones quirúrgicas posteriores.

Pese a que la lista de espera quirúrgica ha descendido en torno a un 8 % en el último año, el PSPV ha puesto el foco en el tiempo de demora. Casi un 32 % de los pacientes aguarda más de seis meses para ser operado, uno de los peores registros del país, solo superado por Andalucía. “Es una cifra inasumible que demuestra que el Consell ha renunciado a garantizar tiempos dignos”, ha afirmado Mascarell.

El dirigente socialista también ha criticado el aumento de las derivaciones a la sanidad privada, que, según los datos recopilados por Levante-EMV, se han incrementado un 49 % desde la llegada del actual Ejecutivo autonómico. En 2024 se derivaron más de 44.000 intervenciones dentro del Plan de Choque, con un presupuesto que ha pasado de 22 a 57 millones de euros en apenas un año.

Cambio de modelo

Para el PSPV, esta estrategia refleja “un cambio de modelo” que apuesta por la externalización en lugar de reforzar los recursos propios del sistema público. “Se está utilizando dinero público para engordar el negocio privado mientras faltan profesionales y se reducen las peonadas en los hospitales”, ha denunciado Mascarell, quien ha cifrado en al menos 720 el déficit de especialistas en la Comunitat.

El contexto, además, podría empeorar en los próximos meses. A la saturación actual se suman factores como la huelga médica iniciada en febrero, que ya ha provocado miles de cirugías aplazadas, y la caída de la actividad extraordinaria en los hospitales públicos.

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Con todo, y pese a que la Comunitat Valenciana mantiene un porcentaje de población en lista de espera (8,39 %) inferior al de otras autonomías, los socialistas advierten de que la evolución de los datos apunta a un empeoramiento progresivo. “La sanidad pública no puede seguir siendo la gran perjudicada de decisiones ideológicas”, ha concluido Mascarell, quien ha reclamado la dimisión del conseller de Sanidad.