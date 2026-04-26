València se moviliza contra la gestión de la dana con el apoyo de colectivos de toda España

La plaza de la Mare de Déu ha acogido hoy una nueva concentración ciudadana para protestar contra la gestión de la dana por parte del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. La convocatoria, que se repite mensualmente, adquiere en esta ocasión un carácter especialmente significativo al sumar el respaldo de diversos colectivos de otras comunidades autónomas.

A la protesta se han unido representantes de la Plataforma de afectados por la dana, así como miembros de la asociación 7.291: Verdad y Justicia que agrupa a familiares de fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia y Amama Sevilla, formada por mujeres afectadas por fallos en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía.

Además, el exalcalde de València Joan Ribó y el síndic de Compromís en Las Corts Joan Baldoví también asistieron a la concentración.

La concentración por la gestión de la dana de este 26 de abril, en imágenes / Miguel Angel Montesinos

"Abandono institucional"

Bajo el lema de la unidad frente a lo que consideran “abandono institucional”, los participantes buscan visibilizar problemáticas diversas que, según denuncian, comparten un mismo origen: la falta de respuesta efectiva por parte de las administraciones públicas. “Ante el abandono institucional y los insultos recibidos, hemos decidido unirnos a asociaciones de otros territorios. Compartimos el mismo maltrato”, han señalado desde las organizaciones.

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En esta ocasión, la convocatoria cuenta con el respaldo de diversos colectivos de otras comunidades autónomas. / Laura Florentino

"No son hechos aislados"

La protesta reunió a colectivos y familiares en un ambiente de indignación y firmeza. Entre las intervenciones destacó la de María Jesús Valero, presidenta de ‘7291. Verdad y Justicia’, quien denunció que “no son hechos aislados, sino una forma de gobernar que elude responsabilidades”. Reivindicó justicia y visibilidad para los casos, subrayando que “no nos van a callar” y llamando a la unidad de las afectadas. “Nos une el dolor pero también la fuerza y la determinación. Exigimos justicia y decimos alto y claro que no nos van a callar”, indicaba Valero.