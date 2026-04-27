Las ayudas a las víctimas de la dana se empezarán a resolver “de inmediato” a partir del 25 de mayo

Las ayudas a los familiares de víctimas mortales de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 no han comenzado a pagarse porque la orden establece que lo hagan cuando acabe el plazo. Será, por tanto, a partir del 25 de mayo, cuando acabe el plazo de presentación de solicitudes. Entonces comenzarán a resolverse y ese proceso se hará “con carácter inmediato”, ha asegurado el comisionado del Consell para la reconstrucción tras la dana, Raúl Mérida.

Lo ha dicho en su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente de las Corts, en la que ha desgranado las actuaciones de reconstrucción, ha actualizado el estado del plan Endavant y ha detallado la magnitud de la afección de la dana a infraestructuras, personas, empresas y tejido social.

Sobre las indemnizaciones a los familiares de víctimas mortales de la riada, ha dicho que comenzarán a resolverse a partir del 25 de mayo "con carácter inmediato" y ha prometido que desde la Administración autonómica estarán pendientes de que no haya "un solo retraso en ninguna": "Los plazos se van a acortar". Lo ha especificado después de que las asociaciones de víctimas de la dana hayan criticado las "excusas" de la Generalitat por los retrasos en el pago de las indemnizaciones a las familias de los fallecidos.

Hasta 80.000 euros por beneficiario

En declaraciones antes de la Comisión, ha explicado que desde el Consell establecieron un plazo de tres meses para que las familias de las víctimas las pidieran "porque, efectivamente, era necesario que el mayor número posible de personas pudieran acceder a las mismas". "Necesitaban un tiempo, máxime cuando son personas que han sufrido un 'shock' importante como puede ser la pérdida de un familiar", ha señalado el comisionado, que ha precisado que el 25 de mayo acabará el plazo para solicitar las ayudas. "Y ya tenemos muy avanzada la resolución", ha avanzado.

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Raúl Mérida durante su comparecencia en las Corts / Corts Valencianes

En concreto, ha desgranado que las ayudas directas incluyen 25 millones de euros para víctimas y familias de persona fallecidas, hasta 80.000 euros por beneficiario. Ya hay en tramitación 370 expedientes.