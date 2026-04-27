Baldoví y Esteve, tercera vez ante los tribunales tras una demanda de Ribera Salud

Joan Baldoví y Carles Esteve son diputados de las Corts en Compromís, el primero es el síndic del grupo, el segundo es el portavoz de Sanidad. Ambos comparten bancada en el parlamento valenciano y, por tercera vez en lo que va de legislatura, comparten citación judicial. Así, tras las demandas sufridas por Vox y el sector de juego por declaraciones de ambos antes los medios de comunicación, se suma el nuevo proceso abierto con Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, quien les ha citado el próximo 6 de mayo a un acto de conciliación, el paso previo a la apertura de diligencias.

El motivo de la demanda es, según han explicado los propios representantes valencianistas, por un supuesto atentado contra el honor del consejero de delegado de Ribera Salud después de que aseguraran que la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez le había "regalado" a la compañía 107 millones de euros de los recálculos de las liquidaciones de las concesiones sanitarias y vincular esa decisión, señalando como "casualidad", con la compra de la Clínica Benidorm de la que era gerente el hermano del conseller. "No nos van a callar", ha expresado este lunes Esteve tras la petición de rectificación de la empresa.