Bernabé se rodea de 'influencers' para dar la batalla digital

Gracias a su referencia en la segunda parte del Quijote se popularizó el refrán, actualizado en su expresión "dime con quién andas y decirte he quién eres". A esa idea se ha acogido Pilar Bernabé para engrasar la maquinaria de cara a elecciones y preparar la batalla digital, rodeándose precisamente de quienes se consideran expertos en la materia: los influencers.

La dirigente del PSPV, aspirante a la alcaldía de València, aprovechó el 'córner feminista' instalado en la Global Progressive Mobilisation de Barcelona para entrevistar y grabarse junto a varios rostros conocidos en las redes sociales con predicamento en el espacio progresista e ir publicándolo en los siguientes días.

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Por ejemplo, esta semana ha publicado en su perfil de Instagram el encuentro con Sarah Santaolalla que llegó a citar a Bernabé como "alcaldesa" mientras recordaban el paso de la comunicadora por València en Fallas. Además de Santaolalla pasaron por el set y charlaron con Bernabé Elena Reines, Alan Barroso o Marta Padilla del Canal Zona Roja.