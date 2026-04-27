El campo valenciano se da cita en los IV Premios Agricultura de Levante-EMV

La agricultura valenciana volverá a vestirse de gala este próximo martes, 28 de abril con motivo de la cuarta edición de los Premios Agricultura de Levante-EMV, una cita ya consolidada en el calendario del sector que reconoce el esfuerzo, la innovación y el compromiso de empresas y profesionales clave en el desarrollo del campo valenciano. El acto tendrá lugar a partir de las 09.30 horas en la sede de Cajamar y reunirá a representantes institucionales, entidades agrarias y protagonistas de un sector estratégico para la economía autonómica.

Impulsados por Levante-EMV con el impulso de Cajamar y la colaboración de la Generalitat Valenciana, Patatas Aguilar y Anecoop, estos galardones nacieron con el objetivo de poner en valor el papel fundamental que desempeña la agricultura en la vertebración del territorio, la sostenibilidad ambiental y la generación de empleo. En un contexto marcado por los desafíos climáticos, la presión de los mercados y la necesidad de adaptación constante, los premios reivindican ejemplos de éxito que sirven de referencia para el conjunto del sector.

La jornada contará con la participación institucional del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, así como del director territorial de Cajamar en Valencia, Jesús García. La inauguración correrá a cargo del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, quien dará la bienvenida a los asistentes en un acto que combinará reconocimiento, reflexión y puesta en común de experiencias.

Además, el encuentro se perfila como un espacio de diálogo en el que se abordarán algunos de los principales retos que afronta el sector agrario valenciano, desde la gestión del agua hasta la rentabilidad de las explotaciones, pasando por la digitalización y el relevo generacional. La presencia de empresas punteras y representantes institucionales permitirá intercambiar visiones y reforzar la cooperación público-privada en un momento clave para el futuro del campo.

Siete empresas galardonadas

En esta edición, el jurado ha distinguido trayectorias y proyectos que reflejan la diversidad y fortaleza del tejido agroalimentario valenciano. En la categoría de Trayectoria, el premio se ha concedido ex aequo a Patatas Aguilar y Vicky Foods, dos referentes que simbolizan la evolución del sector desde modelos tradicionales hacia estructuras empresariales modernas, sin perder sus raíces. Ambas firmas representan décadas de trabajo, adaptación y crecimiento sostenido.

El galardón en la categoría de Sostenibilidad ha recaído en Vegamar, ejemplo de cómo la viticultura puede avanzar de la mano del respeto medioambiental, la eficiencia en el uso de recursos y la apuesta por prácticas responsables. En un momento en el que la sostenibilidad es más que una opción, iniciativas como esta marcan el camino a seguir.

Por su parte, Valgenetics ha sido reconocida en la categoría de Igualdad, poniendo de relieve la importancia de integrar políticas inclusivas y de equidad en el ámbito científico y agrícola. La visibilización del talento femenino y la promoción de entornos laborales igualitarios se consolidan como pilares esenciales para el futuro del sector.

En el ámbito de la Innovación, el premio ha sido para GCM, cuya labor en investigación y desarrollo evidencia el peso creciente de la biotecnología y la mejora genética en la agricultura actual. La apuesta por el conocimiento y la transferencia tecnológica se confirma como una herramienta imprescindible para ganar competitividad.

La categoría de Internacionalización ha distinguido a Motilla, una empresa que ha sabido expandir su actividad más allá de las fronteras nacionales, llevando el producto valenciano a mercados internacionales y reforzando la imagen de calidad asociada al sector citrícola.

Finalmente, el reconocimiento a empresa Emergente ha sido para Karat Foods, un proyecto joven que refleja el dinamismo y la capacidad emprendedora de las nuevas generaciones. Su propuesta evidencia que la innovación también nace desde iniciativas incipientes que aportan nuevas ideas y modelos de negocio.

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Con este elenco de premiados, la cuarta edición de los Premios Agricultura organizados por Levante-EMV reafirma su vocación de reconocer no solo el éxito empresarial, sino también los valores que sustentan el presente y el futuro del campo valenciano: esfuerzo, innovación, sostenibilidad e igualdad. La cita de este martes volverá a situar a la agricultura en el centro del debate, poniendo rostro a quienes, día a día, trabajan para mantener vivo uno de los sectores más esenciales de la Comunitat Valenciana.