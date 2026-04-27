El chófer de Mazón el día de la dana niega presiones de la Generalitat, pero rechaza responder en el Congreso

Ernesto Serra, el que fuera conductor del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre, se ha acogido a su declaración ante el Juzgado de Instrucción de Catarroja para evitar responder a preguntas de los diputados del Congreso en la comisión de investigación sobre la actuación en la dana. "Con todo respeto a sus señorías, quiero anunciar que no voy a responder a ninguna de las preguntas que me formulen, ya cumplí con mi obligación de declarar ante la jueza y me remito a esa declaración", ha expresado Serra quien ha negado presión alguna para ello.

Con la primera frase del chófer, el encargado de recoger a Mazón el 29-O y llevarlo al Cecopi (donde llegó después de que se enviara el mensaje de alerta a las 20:28 horas), le ha puesto casi punto y final a su comparecencia, aunque sí que ha añadido alguna respuesta más, detalles a cuentagotas que ya se conocían por su declaración ante la justicia. Entre ellas, que recogió al exjefe del Consell en el Palau "sobre las ocho de la tarde", aunque el momento "exacto, exacto" no lo recordaba y ha insistido en citar su declaración ante la jueza.

En aquella testificación el 20 de febrero, el conductor del entonces president indicó que hasta "después de las 19 horas" no lo movilizaron para llevar a Mazón a l'Eliana, que el jefe del Consell no estuvo en toda la tarde en el Palau de la Generalitat y que partieron de la sede presidencial desde el centro de València "después de las 20 horas", una radiografía del horario que contradecía las primeras versiones dadas por Mazón y que ha evitado reiterar en su paso por el Congreso.

El que fuera conductor del expresident ha estirado la ley que rige la actividad parlamentaria y ha recordado que su obligación es acudir a la comisión de investigación si le citan, pero que no pone nada de si ha de contestar o no a lo que le preguntan. "Tengo la obligación de estar aquí, y aquí estoy, pero no voy a responder", ha indicado tras la primera pregunta lanzada por la diputada de Compromís, Àgueda Micó, que le había cuestionado por la hora a la que había comenzado su trabajo el día de la dana.

Pese al anuncio de que no respondería a preguntas podría haber provocado el cierre de micrófonos, libretas y sesión, los diputados han intentado aprovechar el momento para sacarle alguna información puesto que muchas veces el anuncio de no contestar acaba rompiéndose por la tentativa de la pregunta. Por ejemplo, cuando Micó ha dudado si no daba contestaciones ante el Congreso porque le habían "presionado". "No he recibido nunca ninguna presión haciendo mis funciones, ni antes ni después", ha explicado Serra.

"Llegamos, esperamos..."

La negativa a contestar, reiterando que todo está en sus "declaraciones ante la jueza", ha generado variantes en el proceder de los diputados. Micó ha seguido lanzando preguntas por si saltaba la liebre, pero nada. Algo parecido ha intentado hacer el diputado de Podemos, Javier Sánchez, con un tono de mayor reproche: "No tiene ningún sentido de que se niegue a contestarnos, le está negando información a las víctimas", aunque con ello solo ha conseguido confirmar que sí, es funcionario de la Generalitat, mientras que el diputado de Junts, Josep María Cervera, simplemente se ha resignado.

Sí que ha obtenido respuesta la fórmula de exhibir mayor complicidad del diputado de Compromís en Sumar, Alberto Ibáñez, que habló de Serra como un buen servidor público y lamentó que se viera expuesto ante la situación de la dana. Así, le indicó que solo debía saber a qué hora había recogido a Mazón y a la que le devolvió a casa. "Sobre las 8, pero exacto exacto, no lo sé porque llegamos, esperamos, sube...", ha indicado casi tropezándose con la respuesta y recordando que es un asunto "judicializado" y que de ahí no se movería.

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Tras ello, la única contestación que ha emitido (y que supone la única novedad en lo conocido hasta ahora) ha sido una negación con la cabeza a la pregunta de la diputada socialista, Araceli Poblador, si en el trayecto de València a l'Eliana, con Mazón en el asiento trasero, llevaba puesta la radio. Ha sido la única respuesta entre un cruce final de reproches donde la parlamentaria del PSPV ha citado las "contradicciones" del exjefe del Consell mientras Ignacio Gil Lázaro, de Vox, y Belén Hoyo, del PP, han afeado la propia citación a Serra calificándolo de "cacería política" y de ser "una pieza de su tablero político".