Conselleria de Educación pone en duda la representatividad de la huelga docente prevista a partir del 11 de mayo

A la espera de la asamblea que este miércoles decidirá si el profesorado valenciano inicia una huelga indefinida a partir del 11 de mayo, la Conselleria de Educación ya ha tomado distancias respecto a los sindicatos convocantes y pone en cuestión la representatividad de la protesta. Desde el departamento que dirige Carmen Ortí insisten en que la decisión no refleja el sentir mayoritario del colectivo y apelan a la «responsabilidad» ante el impacto que podría tener en el alumnado en plena recta final del curso.

Tal como avanzó ayer este periódico, la mayoría del profesorado valenciano se inclina por iniciar una huelga indefinida en todas las provincias a partir del 11 de mayo, según los resultados de la encuesta impulsada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF para definir el calendario de movilizaciones de final de curso. La consulta, en la que han participado 9.817 docentes de la enseñanza pública, sitúa esta opción como la preferida tanto en voto directo como en el recuento ponderado.

"No es representantiva"

Fuentes de la conselleria consultadas por Levante-EMV subrayan que la consulta en la que se apoya la convocatoria “ha sido respondida por más de 9.000 docentes de un total de 80.000”, lo que, a su juicio, limita su alcance. Realmente, los datos del sistema educativo señalan que de los 83.592 docentes con los que cuenta este curso la Comunitat Valenciana, 67.858 pertenecen a la enseñanza pública y 15.734 a la concertada.

En cualquier caso, Educación recalca que la muestra “no es representativa” y añade que “no todos los que han votado lo han hecho a favor de la huelga”, por lo que estima que el apoyo real rondaría el 12% del profesorado. Por ello, el departamento que dirige Mari Carmen Ortí ha pedido a las organizaciones sindicales que “respeten a aquellos docentes que decidan no sumarse a la huelga”.

Responsabilidad

En este contexto, la administración educativa insiste en que “siempre mantiene las puertas abiertas al diálogo y la negociación”, al tiempo que recuerda que respeta el derecho a la huelga. Sin embargo, advierte del momento elegido para la convocatoria: “Estamos a final de curso y hay 24.000 alumnos que se juegan el acceso a la universidad”, señalan, alertando de que podrían quedar en desventaja respecto a estudiantes de otras comunidades autónomas.

La Conselleria también pone el foco en el impacto global sobre el alumnado de todas las etapas educativas, que “no acabaría el curso en las condiciones que merece”, y recuerda circunstancias recientes como la pandemia de la Covid-19 o los efectos de la dana en parte del estudiantado. “Una huelga es lo que menos necesita ahora mismo”, remarcan.

Negociación agotada

La postura de la Conselleria contrasta con la de los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF, que dan por agotada la negociación y aseguran contar con un amplio respaldo entre el profesorado de la enseñanza pública. La consulta realizada entre 9.817 docentes refleja un apoyo mayoritario a iniciar una huelga indefinida el 11 de mayo, en protesta por el bloqueo salarial y la falta de avances en sus reivindicaciones.

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Tras dar por "agotada" la negociación con la Conselleria de Educación, los sindicatos han exigido la intervención directa del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para desbloquear una situación marcada por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de propuestas concretas. Más allá del sueldo, el profesorado exige la reducción de la burocracia, la bajada de ratios para atender mejor a la diversidad y la derogación de la denominada "ley de libertad educativa", reclamando el derecho a estudiar "plenamente en valenciano". El próximo miércoles 29 de abril se celebrará una asamblea definitiva donde se comunicará el modelo final de huelga y se ratificará un calendario que, en palabras de los sindicatos, está "más justificado que nunca".