El exjefe de Bomberos, sobre la dana: "Con otros gobiernos se nos avisó antes, en este caso no"

La comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la gestión de la dana ha acogido este lunes la comparacencia del que fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, quien fuera el jefe operativo de la emergencia y formó parte del Cecopi la fatídica tarde del 29 de octubre. El expresponsable de los agentes de bomberos ha asegurado que "los mensajes" de las previsiones meteorológicas "eran muy alarmantes" pero en otras ocasiones se habían materializado "en nada" y en esta ocasión "lo que cayó fue exaeradamente brutal". Con todo, ha dicho ante los diputados que no hubo contactos previos con la Generalitat para organizar la emergencia y, sobre el retraso en convocar el Cecopi, se ha preguntado: "¿Se nos tenía que haber avisado antes? Todo es relativo. Ha habido veces en que sí con otros gobiernos, en este caso no hubo una citación anterior".

El exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos ha explicado que desde el día 28 se reforzó el servicio un 30% atendiendo a las previsiones del 112 y de Aemet y, por la mañana del día de la dana, cuando se incrementaron los avisos, había un 66% más de lo habitual. Preguntado si habló con responsables de la emergencia para advertir de los peligros, ha dicho que el "primer episodio" se produjo sobre las 11 horas, cuando habló con el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, y más tarde tuvo contacto con el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, según el cual había gente que se "estaba ahogando" y le pidió la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que intentó "agilizar el proceso" para la gestión de la emergencia hablando con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Según ha dicho, el subdirector le informó de que se iba a montar un Cecopi, así que sobre las 16 horas, Basset ya estaba en el centro de emergencias.

La exconsellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, declaró ante la jueza que uno de los motivos del retraso del ES Alertee fue una discusión técnica entre Suárez y Basset. Al respecto, el exresponsable de los bomberos ha dicho, por su parte, que sobre lsa 18 horas ya había una propuesta consensuada del borrador. Según ha explicado Basset, el subdirector propuso una idea de mensaje que "parece que no acaba de convencer". El jefe de los Bomberos le dijo que no había "problema" pero se hizo una propuesta "más acorde" a la emegencia. "En el momentoento en el que se lanza la propuesta, ya no tengo ninguna responsabilidad, todo el proceso para activarlo está fuera de la sala y desconozco el mecanismo que siguieron en ese proceso", ha asegurado cuando la diputada Àgueda Micó le ha preguntado si sabía los motivos del ES Alert.

Basset ha confirmado que la competencia es de la Generalitat Valenciana y que, hasta que no se activó el nivel 2 de la emergencia en Utiel, en el consorcio desconocían lo que estaba ocurriendo más allá de las llamadas del 112 y los avisos de Aemet que derivaban desde Emergencias. Asimismo, ha negado que con el Consorcio "no hubo" ningún contacto previo de la administración autonómica en relación a los escenarios de riesgo en los barrancos. En cuanto a las previsiones meteorológicas, "los mensajes eran muy alarmantes pero esto ha ocurrido en otras ocasiones y a veces se ha materializado con cierta lluvia y otras veces en nada", ha asegurado, para añadir que "lo que cayó fue exageradamente brutal". "No sé si Aemet podía prever toda el agua que iba a caer y, sobre todo, dónde iba a caer", ha recalcado, para decir más adelante que "no era un día normal" y ha comparado aquella jornada, con cerca de 3.000 peticiones de actuaciones, con otras circunstancias como filomena, con cerca de 1.000.

Basset ha confirmado que la competencia es de la Generalitat Valenciana y que, hasta que no se activó el nivel 2 de la emergencia en Utiel, en el consorcio desconocían lo que estaba ocurriendo más allá de las llamadas del 112 y los avisos de Aemet que derivaban desde Emergencias. Asimismo, ha negado que con el Consorcio "no hubo" ningún contacto previo de la administración autonómica en relación a los escenarios de riesgo en los barrancos. También ha asegurado que él nunca tuvo constancia de la retirada de los bomberos que se habían movilizado para vigilar el barranco del Poyo y ha dicho que las acusaciones que hizo el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigados en la causa, sobre que Basset "se calló" esa retirada en el Cecopi. "Es absolutamente falso", ha dicho: "En ningún momento nadie en el Cecopi me preguntó qué estaban midiendo los bomberos que se habían movilizado ni si se habían retirado".

El exjefe de los bomberos ha asegurado que desconoce "cómo estaban funcionando" los canales de información desde el lugar de la emergencia hasta la sala de los técnicos donde se podía tener "un concepto más amplio de lo que estaba ocurriendo". "Yo personalmente hasta las cuatro de la tarde del día 30 no tuve un conocimiento exacto de qué había pasado", ha recalcado, para insistir en que no sabe "por qué la información que se estaba generando en esa sala no se canalizó hacia el Cecopi" cuando hay una persona responsable de eso, Jorge Suárez. "¿Por qué falló ese flujo de información? No lo sé", ha concluido.

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Por otro lado, ha explicado que cuando llegó el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, a las 20.28 horas, "hizo de president" pero "nadie comunicó en el Cecopi que había un cambio de mando". "Se le informó por parte de los miembros del Cecopi de cuál era la información, no tardó mucho, como mucho unos 30 minutos", ha apuntado.