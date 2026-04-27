Pocas incidencias en el primer día de la vaga de médicos en la sanidad valenciana: "No tenía ni idea de que tenían huelga"

"No tenía ni idea de que había huelga de médicos hoy". Estas declaraciones de Gloria, que salía esta mañana de la consulta con el especialista en el hospital Arnau de Vilanova de València, son la tónica general en este primer día de la tercera semana de la huelga indefinida de médicos en toda España. Muchos pacientes del centro, también de los del ambulatorio de Nou Moles, desconocían la convocatoria de este paro y, por descontado, no lo han apreciado en su cita de este lunes.

El paro de médico, convocado a nivel nacional por CESM y que tiene una doble cita autonómica en la Comunitat Valenciana, está teniendo mucho menor impacto del deseado por los facultativos. Los elevados servicios mínimos, del 100 % en muchos servicios y del 75 % en la mayoría de ellas, están permitiendo que las incidencias sean mínimas, pero a la vez están evitando que la ciudadanía note los efectos de la misma e, incluso, que tengan conocimiento de la convocatoria por la que los médicos reclaman una mejora de sus condiciones laborales.

Faltará por ver los datos de seguimiento oficiales de este lunes -la Conselleria de Sanidad suele darlos alrededor del mediodía- y, por tanto, calibrar cuántas citas pueden haberse cancelado. Levante-EMV ha preguntado a cerca de una veintena de pacientes en estos dos centros y ninguno de ellos había visto alterada su cita médica, es decir, que su médico sí que había acudido a trabajar. Ha sido siempre el gran temor de los representantes provinciales de CESM: que con los "abusivos" servicios mínimos, el paro quedara en papel mojado. De hecho, pidieron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) revisar y tumbar los mínimos impuestos por la Generalitat, pero la justicia desechó su petición ante la necesidad de garantizar el derecho a la salud de los valencianos y valencianas.

En la primera cita, la de febrero, el seguimiento rondó el 15 % y hubo cerca de 60.000 consultas y procedimientos cancelados. Desde el paro de diciembre, la cifra total ofrecida por Sanidad es de 200.000 citas canceladas desde diciembre en la sanidad pública valenciana, como informó el conseller a finales de marzo. Por procedimientos médicos, se han cancelado 3.059 cirugías, 83.117 citas en consultas externas, 22.373 en técnicas y, casi la mitad, 98.696 en Atención Primaria.

Concentración de silencio

Independientemente del conocimiento o no sobre el paro, la ciudadanía valenciana está del lado de los médicos: "Está muy bien que hagan huelga -, explicaba Gloria-. Cada uno tiene que ser valorado en su trabajo". Una opinión que compartía Eva: "Me parece muy bien, tienen que reclamar sus derechos". Y a las dos se sumaba Amparo: "Se lo merecen, espero que les hagan caso".

Por su parte, los médicos se han concentrado en una protesta silenciosa a las puertas del Hospital La Fe de València. Es una de las tantas protestas que se llevarán a cabo durante toda la semana en los diferentes centros. Este martes, los facultativos del Peset y el General de València se encadenarán como señal de protesta.

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El plato fuerte llegará el miércoles con una sentada general en la plaza de la Reina, a partir de las 18 horas, y una manifestación posterior hasta el Palau de la Generalitat. Será el epicentro de las protestas donde quieren "unir fuerzas en un solo lugar para que nuestras voces suenen alto y fuerte".