La Aemet pronostica que el puente festivo de mayo en Valencia estará marcado por las lluvias

Las lluvias y tormentas volverán a tener presencia esta semana en el tiempo de Valencia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Del aumento de las temperaturas máximas se pasará a cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes en València. Así que el arranque de mayo, con su puente festivo en Valencia, estará condicionado por el paraguas, especialmente desde el viernes y durante buena parte del fin de semana.

Sobre todo porque a partir del viernes, Valencia entrará en una situación más inestable tras aumentar mucho la nubosidad, cambiar el patrón de viento y probablemente llegue aire más húmedo desde el Mediterráneo.

Las lluvias

La probabilidad de precipitación pasará de valores muy bajos (como 0%, 5%, 15%) a un 95 por ciento el viernes y 75 por el fin de semana. Eso indica un cambio de masa de aire, de una situación seca y estable a otra más húmeda e inestable.

El tiempo de Valencia, con la probabilidad de lluvias, según la predicción de Aemet / DGT

Más en concreto, el martes habrá un ambiente parecido al de este lunes, con temperaturas entre 12 y 23 por ciento. Será un día soleado, sin lluvia prevista, con algo más de nube por la tarde.

A partir del miércoles, el tiempo cambiará, aunque las temperaturas subirán por la noche, con hasta 15 grandos de temperatura mínima. Las diurnas seguirán con valor entre los 21 y 28 ºC. El viento será de flojo a moderado con brisas costeras y ya habrá más intervalos nubosos, aunque todavía con poca probabilidad de precipitación, entre 5% y 15%.

El jueves aumentarán las nubes y la probabilidad de lluvia por la tarde-noche hasta el 25 por ciento. Será el día más cálido, con 25 grados de temperatura.

La Aemet avisa de fuertes lluvias y tormentas en Valencia / Levante-EMV

El fin de semana

Valencia se prepara para un cambio claro de tiempo a partir del viernes 1, jornada en la que la estabilidad de los días anteriores dará paso a un escenario mucho más húmedo e inestable. Según la previsión, la probabilidad de precipitación alcanzará el 95%, por lo que se espera una jornada marcada por cielos cubiertos y lluvias probables en distintos momentos del día.

Las temperaturas, sin embargo, se mantendrán suaves, con valores previstos entre los 18 y los 22 ºC, de modo que el descenso no será especialmente acusado pese al empeoramiento meteorológico.

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La inestabilidad continuará durante el fin de semana. Tanto el sábado 2 como el domingo 3 presentan una probabilidad de lluvia del 75%, lo que apunta a dos jornadas con ambiente variable, presencia abundante de nubosidad y precipitaciones probables. Las máximas seguirán en torno a los 22 ºC, manteniendo un ambiente templado pese a la llegada de las lluvias.