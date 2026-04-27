Paiporta-Alfafar y Quart de Poblet-Manises serán los primeros tramos de los parques inundables en licitarse

“En breve sacaremos a licitación los dos primeros tramos del proyecto del sistema de parques inundables metropolitanos”. Con estas palabras ha anunciado el comisionado del Consell para la reconstrucción tras la dana, Raúl Mérida, el avance en los procesos para que la red de parques inundables anunciada hace meses por el vicepresidente Martínez Mus sea una realidad.

En una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente de las Corts Valencianes, Mérida ha detallado cuáles serán los primeros tramos de la red de parques inundables en licitarse. Serán el eje Paiporta-Alfafar y el eje Valencia-Quart de Poblet. Se licitarán, ha dicho, “en breve”, aunque no ha concretado plazos.

El primero de ellos, el tramo entre Paiporta y Alfafar, creará entre Alfafar y la Torre un espacio verde el doble de grande que el Jardín de Viveros, ha resaltado el comisionado. Cuando se presentó la proyección de trabajos para este sector, se detalló que el ámbito de actuación, que linda con los municipios de Sedaví y Benetússer y con la pedanía de La Torre, contará con una superficie de 39,7 hectáreas, y permitirá paliar el déficit histórico de zonas verdes en un entorno densamente poblado donde residen más de 60.000 personas.

Sector 8 La Torre-Alfafar del Sistema de Parques Metropolitanos. / H.Gimeno

El segundo de los tramos prioritarios que saldrá próximamente a licitación es el eje Quart de Poblet-Manises, que prevé la creación de un corredor verde a lo largo de la CV-400, tan grande como el Jardín del Turia. En este sentido, Mérida ha recordado que se prevén actuaciones para conseguir una red de 1.500 hectáreas en l'Horta Sud. Este sistema de parques inundables, que cuenta con la colaboración de la Universitat Politècnica de València ( UPV ) y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), se ha dividido en 18 sectores que suman un conjunto de 72,6 kilómetros y 1.485,4 hectáreas, que conectaran toda la comarca de l'Horta y la ciudad de València a través de espacios verdes y una vía ciclopeatonal que funcionarán como balsas de laminación para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales y que no causen las consecuencias de lo sucedido el pasado 29-O.

En cualquier caso, el comisionado del Consell ha aprovechado para incidir en la responsabilidad del Gobierno de España. “La protección integral de l'Horta Sud frente a inundaciones corresponde a la Administración General del Estado, a través de las obras de canalización y las infraestructuras hidráulicas estructurales que son competencia de la Confederación Hidrográfica y del Gobierno de España”, ha dicho. El sistema de parques metropolitanos, insiste, “no sustituye esas actuaciones, sino que las complementa”. “Y por eso, les animo, al igual que hacemos desde el Consell a reivindicar ante el gobierno de España las obras hidráulicas necesarias”, ha destacado a los diputados.

Raúl Mérida en su comparecencia en las Corts / Corts Valencianes

Plan Endavant: el 65% activado, el 16% acabado

Mérida ha enmarcado estas actuaciones en el espíritu general del Plan Endavant que, ha reconocido, incluye 47 medidas que no competen a la Generalitat, sino a otras administraciones o al sector privado, cosa que fue una de las principales críticas de las asociaciones de víctimas.

En cualquier caso, de las 343 medidas del plan, ha cifrado en el 65% las ya “activadas”, es decir, iniciadas. En total, hay 223 que ya han comenzado a ponerse en marcha, 167 en ejecución y 56 que se han completado, un 16,3%. El compromiso del Consell es que, antes de 30 junio de 2026, todas las iniciativas estén activadas, ha dicho.

De entre las últimas iniciativas en concluir, este mes pasado, ha destacado la concesión de 6 millones de euros para la restauración y revitalización del patrimonio cultural valenciano afectado por la dana, además de las obras de consolidación de los Arquets de Torrent por 600.000 euros o la rehabilitación de la fábrica de harinas de Camporrobles por 450.000 euros.

Estado de las 343 medidas del Plan Endavant / Redacción Levante-EMV

Asimismo, se ha restaurado parte de la basílica de Sant Jaume de Algemesí por 572.000 euros, se han dado ayudas de 676.000 euros a bibliotecas y archivos públicos para la adquisición de material, equipamiento y mobiliario, se ha hecho un análisis del impacto de la dana en l’Albufera y se ha integrado en una única plataforma web un visor geoespacial del suelo industrial.

Reconoce la colaboración con el Gobierno en l’Albufera

La dana también afectó en gran medida al Parc Natural de l’Albufera, el del Túria y las Hoces del Cabriel, y el Consell, ha recordado Mérida, activó un plan de choque específico. “Los primeros días instalamos barreras cerco, trabajamos para desobstruir compuertas y acequias y para permitir la salida de agua hacia el mar”, ha indicado. Además, se puso en marcha un plan de residuos, incluyendo elementos contaminantes y se firmó lo que Mérida ha calificado como un “acuerdo histórico” de la Generalitat con los regantes para la contribución de agua, lo que permitió la regeneración del lago.

La dana también desembocó en una nueva batimetría de l’Albufera. La última databa de 2003 y, si en ese estudio se midió la profundidad en 76.000 puntos, ahora se multiplicaron hasta alcanzar los 728.000.

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Y, a pesar de que en los primeros meses después de la dana, desde el Consell se insistió en la falta de interlocución con el Ministerio de Transición Ecológica, Mérida ha reconocido que “a las pocas semanas de producirse la dana ya se tuvo una primera reunión con el Ministerio y contacto frecuente y directo con el Ayuntamiento de València”.