Segundo incendio industrial en pocas horas en Onda: afecta a una empresa de palets y a un desguace

Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón trabajan en la extinción de un incendio industrial declarado en una empresa de palets y en la campa de un desguace de coches de Onda. El siniestro se ha producido solo horas después del que afecta a la planta de basuras de Reciplasa en la localidad, cuya extinción todavía no se ha producido.

El aviso sobre el fuego, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, se ha recibido a las 4.40 horas. En el caso de la empresa de palets, el fuego ha afectado a la totalidad de las instalaciones, mientras que en el desguace los bomberos han logrado contener el avance hacia las instalaciones principales, frenando la propagación pese al rápido avance y a que muchos vehículos empezaban a verse afectados por la radiación.

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En el lugar trabajan dos unidades de bomberos, dos unidades de mando y una unidad de jefatura, con camión nodriza articulado de 35.000 litros de capacidad. En este momento, el incendio se encuentra contenido y progresivamente se irán desescalando los medios a lo largo de la mañana.