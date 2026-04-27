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El tráfico en la A-7, colapsado este lunes en Valencia

La incidencia más destacada por accidente se localiza en la V-30, a la altura de Horno de Alcedo

El tráfico en la A-7, colapsado este lunes en Valencia

El tráfico en la A-7, colapsado este lunes en Valencia / DGT

J.Roch

València

El tráfico en la A-7, colapsado este lunes en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico. Una jornada complicada en las carreteras, con varias retenciones destacadas en los principales accesos a la ciudad y en vías como la V-30, la V-31, la CV-35, la V-21 y la A-3.

En sentido Barcelona

Uno de los puntos más afectados se sitúa en la A-7, donde el punto más conflictivo es la congestión entre el Polígono Industrial Sur y Cruz de Gracia, con varios kilómetros de circulación lenta en sentido Barcelona. También hay problemas en la zona de Chiva.

La V-30 también concentra incidencias importantes. En el entorno de Quart de Poblet y Horno de Alcedo se registran retenciones en dirección al puerto, una situación agravada por la presencia de un accidente en la zona. Este tramo es uno de los más delicados de la mañana por su importancia como conexión con el área portuaria y la ronda sur.

Accesos a València

En los accesos a València, la circulación también presenta complicaciones. La V-31, a la altura de Silla y Albal, acumula retenciones en sentido entrada a la capital. La CV-35, en la zona de San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, registra tráfico lento en dirección València, mientras que la V-21, en el entorno de Alboraya, también presenta congestión hacia la ciudad.

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Además, la A-3, en la zona de Quart de Poblet y Mislata, mantiene circulación densa en sentido Valencia, afectando al acceso oeste.

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