Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones para evitar atascos
• Las obras contemplan la remodelación del enlace de la V-30 con la A-3, la ampliación a cuatro carriles de la autovía A-3 en sentido Madrid, la construcción de seis nuevas estructuras, incluyendo un nuevo puente sobre el río Turia, y la ampliación de otras tres.
• Se construirán nuevos recorridos para peatones y ciclistas y se implantarán medidas para mitigar el ruido en el entorno urbano.
Redacción Levante-EMV
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado de la conexión directa entre la V-30 y la A-3 salvando el nuevo cauce del río Turia, en los términos municipales de Valencia, Xirivella y Mislata, en la provincia de Valencia, con un presupuesto estimado de 56 millones de euros (IVA incluido). La resolución de aprobación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta actuación tiene como objetivo la mejora de la funcionalidad de la conexión existente, así como aliviar el tráfico actual en la zona, que sufre frecuentes retenciones. En ocasiones por colapso directo de esta vía, y últimamente como consecuencia y efecto dominó de las retenciones habituales en la V-31, la conocida como Pista de Silla, que lleva meses con obras en marcha para subsanar los desperfectos causados en esa vía por la dana del 29 de octubre de 2024.
Para ello, el proyecto contempla la remodelación del enlace de la V-30 con la A-3, la ampliación a cuatro carriles de la autovía A-3 en sentido Madrid desde este enlace hasta el acceso al aeropuerto, la construcción de seis nuevas estructuras y la ampliación de tres estructuras existentes.
El proyecto incluye una serie de nuevas estructuras proyectadas, como un puente paralelo al existente sobre el cauce del Turia que servirá también para salvar también el cruce sobre la V-30. También se prevé un paso inferior en el cruce A-3 y el ramal Puerto-Madrid (2 estructuras) y un paso inferior ciclopeatonal bajo el ramal Valencia-Puerto. Además, se construirá una pasarela ciclopeatonal sobre el ramal Valencia-Barcelona y una estructura de protección de tubería de agua potable existente.
Ampliación de estructuras existentes
También se incluyen ampliaciones previstas sobre las estructuras existentes. Por ejemplo la ampliación del paso inferior de la avenida 9 d’Octubre o la ampliación de la pasarela peatonal sobre los ramales: Madrid-Barcelona, Puerto-Madrid y la vía de servicio de la V-30. Y la ampliación de la pasarela peatonal sobre la A-3.
Además, el proyecto incluye la instalación de nuevos recorridos ciclopeatonales y la implantación de medidas de protección acústica en el entorno urbano de la actuación.
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