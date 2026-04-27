Un verano para aprender, disfrutar y crecer en Iale International School

Iale International School ofrece en verano una amplia variedad de actividades tanto para alumnos propios como de otros colegios, ofreciéndoles la oportunidad de aprovechar las vacaciones para disfrutar y aprender a la vez.

Las fechas que este año proponen son del 29 de junio al 31 de julio pudiendo combinar los cursos por semanas en base a las necesidades familiares y también a los gustos de cada estudiante que quiera pasarlo bien y aprovechar el tiempo. Los «cursos estrella» año tras año, son los de idiomas de inglés y francés, el Campus de Fútbol de Fernando Morientes y la robótica, para niños de infantil hasta final de Primaria.

Una aventura de aprendizaje

Para los adolescentes de Secundaria y Bachillerato, la oferta principal está enca minada a los campus donde los alumnos pueden vivir una emocionante aventura de aprendizaje retando a su talento fusionando desafíos científicos, tecnológicos y lingüísticos combinados con dos días se manales de actividades y deportes náuticos como windsurf o paddle surf en la playa, así como cursos de preparación y obtención de títulos oficiales de inglés, o desarrollar y mejorar sus técnicas de estudio.

También ofrecen la posibilidad de re forzar materias a jóvenes que lo necesiten, de forma que puedan comenzar mejor preparados en sus colegios el próximo septiembre.

Un verano extraordinario

Poder conciliar trabajo de los padres con vacaciones de los hijos es importante para las familias. En este sentido, en Iale consiguen que todos los cursos de verano sean motivo de alegría y de ilusión para los niños que asisten. Prueba de ello es que el centro recibe cada mes de julio aproximadamente 600 alumnos propios y externos que, además, repiten cada verano. Pero, ¿cuál es su secreto?

Por una parte, combinan aprendizaje y diversión con muchísimas actividades como cocina sin fuego, experimentos, tardes de cine, deportes, juegos de mesa,robótica, juegos de agua, natación, teatro, música y fiestas de disfraces.

Por otra, ofrecen alternativas no olvidándose de los adolescentes y mayores. Así pues, la oferta de actividades para jóvenes a partir de 12 años, en base a sus intereses, es diferente, teniendo los alumnos de secundaria opciones de verano muy interesantes.

El último factor, pero fundamental, son las personas y el entorno. El colegio Iale cuenta con profesores y monitores cualificados y entusiastas, un médico de familia y cocina propia para atender a to das las alergias e intolerancias alimentarias. Estos aspectos sumados a sus 45.000 m2 de zonas verdes con inigualables instalaciones deportivas y educativas, hacen de este centro el lugar idóneo para pasar un verano extraordinario.