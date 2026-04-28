Burkas, cerdos vietnamitas y 'arròs del senyoret': el pleno más largo del mundo en la Diputación de Valencia con 118 puntos

Los días de pleno en la Diputación de València, habitualmente, hay que desayunar fuerte. Son varias horas de reunión. El de este martes se fue de madre, con un orden del día kilométrico de más de cien puntos.

El motivo es la falta de presupuestos, que está obligando a trasladar al pleno cuestiones que de ordinario se organizan en las cuentas, como las subvenciones nominativas a ayuntamientos y entidades públicas y sociales. Además, empezó tarde, con una hora y media de retraso respecto a lo prevista, y se suspendió al mediodía para comer, algo poco habitual.

No estuvo mal el menú: una paella valenciana, arròs del senyoret y entremeses variados. Todo de pie, con agua y refrescos y sin alcohol. Los de Ontinyent echaron de menos el arròs al forn con botifarra de su comarca, en un pleno donde se llevaron de vuelta a la ribera del Clariano cinco millones en inversiones.

En las mociones políticas, además, se trató sobre casi todo lo divino, lo humano y hasta del reino animal. Vox presentó propuestas para vetar el acceso a la diputación de mujeres con prendas como el burka o el niqab. Otra, esta de Ens Uneix, hablaba de regular el acceso de animales domésticos a las dependencias. Hubo debate y bromas. El portavoz de Vox quería concreción sobre qué se entiende por 'animales domésticos', ya que mucha gente tiene en casa hasta serpientes, dijo; o cerdos vietnamitas, bromeó algún diputado.

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El pleno, de hecho, concluyó por anticipado con algunos asuntos aún sobre la mesa, en torno a las seis de la tarde, ya que varios diputados debían marcharse a plenos de sus ayuntamientos.