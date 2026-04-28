La Comunitat Valenciana, a la cola en gasto público por alumno

“Un sistema educativo en 19 velocidades”. Así se refieren desde el sindicato CSIF a los datos de gasto de la administración pública por alumno en España, una realidad que refleja la brecha de inversión y recursos entre las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas. El sindicato CSIF ha publicado el Informe del sistema educativo español 2009-2025, una radiografía que revela que la Comunitat Valenciana está en el puesto número 13 de 19, a la cola del gasto público por alumno en el Estado español.

En concreto, la Comunitat Valenciana solo está por encima en inversión por alumno de Galicia, Canarias, Andalucía, Madrid, Melilla y Castilla-La Mancha. Según los datos, correspondientes a 2024, a cada estudiante valenciano se dedicó ese año un total de 7.090 euros, 330 euros menos que la media nacional, de 7.421.

La tendencia en cifras frías ha sido ascendente desde 2014. De los 4.567 euros de inversión por alumno en esa fecha se pasó, en un lustro, a 5.401 euros. En cinco años más, esa cifra volvió a crecer hasta 7.090 euros.

Eso sí, la cosa cambia cuando se ve el panorama en términos reales, es decir, teniendo en cuenta el IPC, el coste de la vida. Según los cálculos del sindicato, en realidad se ha dado una “pérdida severa” en el gasto por estudiante, con un 8,4% menos en 2024 respecto a 2009.

A la cabeza de la tabla de clasificación se encuentran comunidades como el País Vasco o Cantabria, que están, respectivamente, 5.200 y 1.600 euros por encima en inversión por alumno respecto a la media del Estado. En este sentido, desde el sindicato proponen definir por ley una “cesta básica” de gasto educativo garantizado, para que el punto de partida entre comunidades no sea tan desigual y el gasto público por alumno se equipare a la media estatal mediante transferencias de la Administración central a las comunidades con menor capacidad fiscal.

El estudio se basa en datos oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la Encuesta de Población Activa (EPA), en Eurostat, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo.

Casi el 70%, escolarizados en la pública

En general, el sindicato señala una creciente presión sobre la red pública de centros educativos que ha llevado, en algunas comunidades autónomas, a un proceso al que llaman “privatización por desbordamiento”. Es una tendencia relativamente generalizada, pero no es la norma en la Comunitat Valenciana, indican los datos desglosados territorialmente. En concreto, el 68,28% de alumnado valenciano está escolarizado en centros públicos.

Aun así, la Comunitat está en el puesto número 12 de 19 (contando con las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla) en cuanto a porcentaje de alumnado en escuelas e institutos públicos.

Es una cifra parecida la de alumnos que cursan algún grado de Formación Profesional, sea de grado medio o superior, en la pública. En un momento de creciente privatización de la FP en general, el sistema público de Formación Profesional ha resistido, de 2009 a 2025, la presión: el 75% del estudiantado ha optado por centros dependientes de la Conselleria de Educación. De esta forma, la Comunitat Valenciana se sitúa en la zona media de la tabla en estos datos, y está casi 10 puntos por encima de la media estatal.

Un 30% de interinidad y un 28% de repetidores

Para el sindicato, la elevada interinidad es otro de los grandes problemas. Desde el CSIF señalan que la mejora de ratios de los últimos 15 años se ha logrado fundamentalmente contratando interinos, no consolidando plazas estables. El resultado, dice el informe, es un sistema “pedagógicamente inestable” donde un tercio del profesorado cambia de centro cada curso. En concreto, el estudio cuantifica la interinidad en ese periodo en la Comunitat Valenciana en un 30,11%, casi idéntica a la estatal, de 30,02%

El CSIF se refiere a la tasa de interinidad como “la trampa del sistema” y realiza, además, una comparativa de la interinidad por comunidades entre enero de 2020 y enero de 2025. En esos cinco años, mientras que en otras comunidades como Cataluña se han dado procesos de estabilización que han reducido la tasa de interinidad en un porcentaje notable, en la Comunitat Valenciana esta ha aumentado, aunque muy ligeramente: del 29,66% al 30,11%.

En general, para toda España, el abandono escolar temprano —porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años sin educación secundaria completa ni formación en curso— ha caído 18 puntos en quince años. Es uno de los avances más notables del sistema educativo pero, desde 2021, la mejora se ha estancado.

En la Comunitat Valenciana, y según datos, esta vez, de 2025, la tasa de abandono escolar se sitúa en el 14,39%, dos puntos por encima de la media de España, que es de más del 12%.

Entre otras cosas, CSIF alerta de otros datos que considera alarmantes, como el 28% de alumnado valenciano que llega a 4º de ESO con al menos un curso de retraso o el hecho de que casi un 40% de población sin empleo no tiene la Educación Secundaria completa.

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Y, partiendo de ese diagnóstico, el sindicato propone medidas como un incremento progresivo en educación pública y gasto mínimo por alumno, reducción de la interinidad al 8% mediante convocatorias anuales de oposiciones con suficientes plazas, un sistema educativo que apueste por la estabilidad normativa, con un marco legal que reconozca la autoridad del profesorado, o un pacto de Estado por la Educación que abarque, al menos, dos legislaturas.