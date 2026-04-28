FGV registró supresiones y cortes de comunicación desde las 6.42 h del 29-O

El parte de explotación de las líneas de Metrovalencia durante el 29 de octubre de 2024 revela los problemas que tuvo Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) desde las primeras horas del servicio del día de la Dana, a las 6.42 horas, lo que obligó a suprimir trenes y, en algunos casos, gestionar manualmente la circulación.

El parte de explotación del 29-O en las líneas de Metrovalencia revela "retrasos y supresiones generalizadas" en la Línea 1 de Castelló (la Ribera) hasta Bétera, la Línea 2 (de Llíria hasta Torrent Avinguda) y 7 (Torrent Avinguda hasta Maritim Serreria) por lluvia intensa y pérdida de comunicación con enclavamiento de Jesús desde las 6.42 horas hasta las 7.20 horas del 29 de octubre.

El enclavamiento es el dispositivo que permite controlar la circulación en una estación de ferrocarril y manejar las señales, los desvíos de vía, etc. Que surja en este punto de la línea es clave porque en el enclavamiento de Jesús se bifurcan las circulaciones hacia Bailén, el centro de la ciudad y l'Horta Nord o hacia Plaza de España, Burjassot y Llíria.

Pero, además, los circuitos de vía aparecían ocupados entre Moncada y Rocafort, lo que dificulta saber dónde están los trenes y gestionar el tráfico de forma telefónica y autorizando tren a tren las operaciones, lo que ralentiza toda la circulación, a lo que se sumaba el fallo en la tensión catenaria entre Alginet y Castelló, lo que obligó a suprimir trenes entre ambas estaciones. También se alertó de un tramo de vía descarnada con el balasto o las piedras sobre las que se asientan los carriles en Manises.

Igualmente, se perdió la comunicación con los enclavamientos desde la Font de l'Almaguer y l'Alcúdia, por lo que se suprimieron trenes entre Picassent y Castelló. Dos unidades se quedaron tiradas en l'Alcúdia y l'Omet en Picassent, por lo que el maquinista y los viajeros tuvieron que ser "rescatados en taxis y escoltados por vehículo de los vigilantes de seguridad".

Los problemas, como las lluvias caídas el 29-O, no arreciaron. El parte de explotación de Metrovalencia recoge que a partir del mediodía se suprimen los refuerzos debido a los retrasos y las condiciones climáticas. A las 15.50 horas volvió a caer de nuevo el enclavamiento de Jesús. El puesto de mando decidió suprimir los trenes entre Bailén y Torrent Avinguda.

A partir de primera hora de la tarde, el parte de explotación refleja que el "maquinista del tren S1135 (circulando con 30 minutos aproximadamente de retraso) informa que aunque él ha circulado, no se puede circular entre Paiporta y València Sud por avenida de agua". En este punto es donde la línea ferroviaria atraviesa el barranco del Poyo.

"No se observa el carril"

El parte de explotación también recoge que "posteriormente, el tren 7000 que circulaba detrás informa que debido a que no se observa el carril no puede entrar en la estación de Picanya. Se le autoriza a retroceder a vía I de Torrent". El parte refleja que continúa la circulación de trenes y se reorganiza el servicio entre Llíria/Paterna-Valencia Sud, Bétera/Seminari CEU-Valencia Sud y Maritim-Serrería-La Cova.

A las 19.45 horas es cuando la sede de FGV en València Sud recibe el impacto del desbordamiento del barranco del Poyo. "Inundación de las instalaciones de puesto de mando desde las 19.45 horas y gestionándose la circulación como sigue: L3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 con normalidad, L1 y L2 hasta València Sud y L7 sin circulación, se produce de forma progresiva la entrada de agua en las instalaciones de puesto de mando."

El parte refleja que el personal del mismo continúa trabajando con esta operativa hasta que empiezan a fallar equipos que imposibilitan sus funciones, momento en que se toma la decisión de interrumpir la circulación en todas las líneas.

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En principio falla la telefonía fija, que se subsana con la utilización de móviles de emergencia, TT (tren tierra) y teléfonos de emergencia. Finalmente se produce la desconexión del CTC aproximadamente a las 20.25 horas, realizándose llamadas generales informando de esta circunstancia y quedando trenes en circulación, tanto en L3, 5 y 9 como en L1 y 2.