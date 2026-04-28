'Juristes' vs 'Fòrum Jaume I 2038': divorcio entre los ‘palleters’ valencianos

El pasado viernes, en vísperas del 25 d’Abril (aunque sin incidir mucho en la fecha), la Diputación de València (PP) acogió la presentación de unas jornadas histórico-jurídicas sobre el autogobierno valenciano. Se trata de una acción liderada por el Fòrum Jaume I 2038 con el respaldo de la Conselleria de Justicia. La abogada y consultora Susi Boix es la cara visible de la entidad surgida hace un año.

Presentación del ciclo de conferencias sobre Jaume I, en la diputación, el pasado viernes. / Kike Taberner

En el acto, con representantes de la sociedad civil, no estuvo la asociación que los últimos años ha abanderado la reivindicación del autogobierno y la recuperación del derecho civil valenciano: Juristes Valencianes, presidida por el abogado José Ramón Chirivella.

La misma tarde del viernes, sin embargo, fue Juristes Valencians quien organizó su concentración frente a las Corts, esta de tono crítico, contra la parálisis a la que el PP y el Consell mantienen sometida la reforma constitucional para reconocer la competencia de la Generalitat para legislar en materia de derecho civil valenciano. Allí coincidieron militantes de todo el espectro político valenciano. Pero no estuvieron los impulsores del Fòrum Jaume I 2038.

Acto de Juristes Valencians frente a las Corts, el pasado viernes. / Fernando Bustamante

Es la imagen de un ‘divorcio’ en un reducido pero activo ámbito cívico de juristas, el de quienes desde posiciones conservadoras reivindican, con distinto tono e intensidad, un mayor peso cultural y político de la cuestión identitaria.

De baja de Juristes

Aunque hasta hace un tiempo eran dos rostros visibles de la directiva de Juristes Valencians, Susi Boix y José Ramón Chirivella van ahora cada uno por su cuenta. Hace un año, Boix puso en marcha su nueva entidad, con vistas al 750 aniversario de la muerte del rey conqueridor este 2026 y con un nombre que mira ya hacia el octavo centenario del nacimiento del Reino de Valencia, en 2038.

El hecho más simbólico es que se han dado de baja de Juristes Valencians, organización de la que Boix llegó a ocupar un lugar destacado en la Ejecutiva. En la nueva organización apuntan que se trata de un proyecto diferente, con otro objetivo, y que aspira a aglutinar diferentes sensibilidades.

Fòrum Jaume I, con un proyecto más amable para el PP, ha encontrado el respaldo del Consell. El asesor del PP José Morgan (uno de los cerebros del partido en cuestiones jurídicas) es uno de los principales apoyos de Susi Boix. También Santiago Calaforra, periodista y designado por el partido como miembro del consejo de À Punt.

Reunión del pasado 8 de octubre en el Palau: Lumbreras, Mazón, Boix, Calaforra y Morgan. / GVA

Tuvieron un encuentro con Carlos Mazón en el Palau en vísperas del 9 d’Octubre y han recibido la cobertura de la consellera de Justicia, Nuria Martínez, casi como un partner técnico de la Generalitat para empezar a dar contenido a la celebración del Any Jaume I 2026.

Incómodo para el PP

En paralelo, Chirivella ha pasado de ser un activista entrañable por su empeño incansable a convertirse un personaje incómodo para el PP. Básicamente porque no se ha conformado con las excusas y exige a la Generalitat que cumpla con la exigencia del Estatut y reclame en Madrid. Y también que las Corts designen a los diputados que ha de ir al Congreso a defender la reforma constitucional. Cuanto menos caso le hacen, más insiste.

Estos días se ha visto el último requiebro del Consell a Chirivella cuando, en lugar de aprovechar una reforma de la Constitución para plantear la causa valenciana, ha anunciado una nueva comisión de estudio para decidir qué vía es la mejor para llevar adelante esta reivindicación. En castizo, le han hecho un 'romanones'. En 2017 decenas de juristas ya estudiaron el tema y se apostó por la vía de la reforma constitucional.

Por el camino, Chirivella ha ampliado la base de apoyos a la causa de Juristes Valencians: el viernes concentró a exconsellers del PP, el presidente de lo Rat Penat, una dirigente de Acció Cultural y a nacionalistas valencianos de diferente signo, además de la izquierda. Incluso ha buscado la complicidad de ERC y Junts para armar una mayoría de apoyos en la Cámara Baja.

Chirivella, en un acto de Algemesí donde coincidió con Turull, de Junts. / Levante-EMV

Eso ha molestado en el PP, al tiempo que el Consell le ha retirado su favor. Tanto, que le han quitado a Juristes Valencians una exigua subvención de 30.000 euros para mantenimiento de la entidad y organización de conferencias o actos. La tensión no solo ha crecido con el PP, sino también con Vox. Chirivella los critica sin cortapisas por sus posiciones hipercentralistas contrarias al autogobierno, así como por el hecho de suprimir la jornada de recuerdo del 25 d’Abril en las Corts.

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Choque con Vox

Al inicio del mandato de Mazón, Juristes seguía recibiendo el apoyo del Consell, como ocurría con el Botànic. De hecho, el entonces president aceptó quedarse las competencias de fomento del autogobierno en Presidència en lugar de cederlas a Vox en Justicia. Tras la salida de Vox del Consell, Salomé Pradas, de perfil valencianista, recuperó la competencia en Justicia, e incluso aumentó la subvención a 50.000 euros. Pradas había dedicado parte de sus estudios al Derecho Foral. Con la dana y la dependencia de Vox, sin embargo, el PP se plegó a la exigencia del partido de extrema derecha hace un año y, tras el 25 d'Abril de 2025, retiró la subvención a Juristes Valencians.