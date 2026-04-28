Llorca redobla su campaña para 2027 ante las dudas de Feijóo sobre el congreso del PPCV

Juanfran Pérez Llorca continúa recorriendo el camino de los hechos en dirección a convertirse en el candidato del PP a la Generalitat en las próximas elecciones de 2027, aunque Génova todavía no le haya bendecido como tal ni tenga claro cómo hacerlo, si con una consulta a la militancia o vía 'dedazo' desde Madrid. Sin noticias del congreso autonómico que marcan los estatutos y por tanto sin líder confirmado para esos comicios de dentro de un año, el president y actual líder del partido en la C. Valenciana ha activado desde hace unos días la maquinaria de lo que se parece cada vez más a una campaña para presentarse ya como la apuesta oficial de Alberto Núñez Feijóo.

El problema para Llorca es que, de momento, no hay nada oficial de Génova, sólo silencio. De ahí que sus movimientos promocionales en medio de ese mutismo de la dirección nacional estén despertando cada vez más recelos en diversos sectores de la formación valenciana, donde crece el desconcierto ante la política de "hechos consumados" de Llorca y la indefinición de Feijóo. Temen que se deje aparcado un congreso que algunas familias esperan, también, para actualizar las cuotas de poder. El malestar ha ido en aumento en las últimas semanas y ya trasciende al entorno del expresident Francisco Camps, el único que públicamente viene apretando por el cónclave autonómico.

Primero fueron unas vallas publicitarias del PPCV con una enorme foto del dirigente de Finestrat y el eslogan “Juanfran, president”. El equipo de Llorca aprovechó además para emplazar algunas de ellas junto a otras que promocionan la acción de gobierno de la Generalitat, que tras el cambio de color corporativo ahora se publicita también en azul, lo que refuerza la unidad del mensaje. La izquierda denunció la operación, al apreciar un intento de “confundir” institución con partido, y algunas familias del PP levantaron las orejas.

Valla promocional de Llorca pagada por el PPCV junto a otra institucional de la Generalitat, en Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Primero vallas, ahora panfletos

Las maniobras de "autobombo", como las definen algunos en el partido, no se han quedado ahí y ahora, según ha podido confirmar Levante-EMV, la dirección autonómica del PP ha distribuido unos dípticos por sedes locales del partido en los que se repite el mismo patrón de las vallas: un primerísimo primer plano del jefe del Consell y, de nuevo, el lema de ‘Juanfran, president’ junto a una pequeña 'senyera' y el logo del partido.

Como sucedió también con los soportes exteriores, el partido recuerda las rebajas fiscales del Consell y concreta su impacto, aprovechando la campaña de la renta. Este lunes la promoción ha sido en la Pobla de Vallbona, hasta donde se han desplazado los diputados autonómicos Alfredo Castelló, Mari Carmen Contelles y Verónica Marcos. El reparto, además de en puntos de alta afluencia como el mercado municipal, se ha realizado en comercios cuyos clientes pueden ser beneficiarios de las desgravaciones fiscales.

Llorca suma puntos

La estrategia indica que la popularidad sigue siendo uno de los puntos flacos de Llorca, que cumple cinco meses en el Palau. Y también que el president está decidido a combatir ese déficit de conocimiento público, que tiene detectado igualmente Génova, para seguir ganando puntos ante la dirección nacional en esa carrera por ser el designado, en la que es el mejor situado tras las dudas iniciales de Feijóo.

Entre tanto, y pese a lidiar con varias patatas calientes desde su llegada a la presidencia, tiene en su haber la desinflamación social tras Mazón y unas encuestas en las que el PPCV se muestra rocoso pese a todo. Estos días incluso pelea por sacar unos presupuestos que le reforzarían como gestor y también como aliado de Vox, algo vital en el contexto actual.

Pocos dudan a estas alturas de que será el elegido por Feijóo, descartada como parece la vía de María José Catalá. "Es una opción obligada", señala un miembro de Génova contrario a mover a la alcaldesa de València y que admite cierta falta de alternativas para la candidatura a la Generalitat.

El congreso, congelado hasta otoño

Despejado o casi el quién, faltaría el cómo. Feijóo no acaba de tener claro el proceder en la C. Valenciana y prevé dejar fuera al PP de Llorca de la primera ronda de congresos autonómicos que ultima, según ha podido saber este diario de fuentes populares. Según indican, la dirección nacional activará tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo cónclaves en territorios como Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde no se prevé batalla interna.

Con toda probabilidad el de la C. Valenciana no irá en ese bloque inicial, cuya celebración se estima entre junio y julio. La duda parece estar ahora en si se incluye en la segunda remesa, prevista para otoño, o se mantiene en suspenso. Feijóo ha abierto consultas con personas de su confianza y conocedoras de la realidad valenciana, pero sigue deshojando la margarita. Según explican, hay reparos a tocar lo que ahora se cree que funciona y cierto temor a Camps, cuya candidatura genera inquietud ante la posibilidad de que arañe un porcentaje de apoyos que debilite el liderazgo de Llorca.

El expresident, convencido de que el congreso se convocará para antes de verano, ha empezado a ubicar sus tropas de cara a esa batalla y ya ha convocado un gran acto en València para el 22 de mayo. La fecha no es casual. Según las cábalas del campsismo, el congreso del PPCV se anunciará el 18 de mayo, por lo que la intención del expresident es que ese encuentro sirva como presentación oficial de su candidatura. Queda por ver su reacción en caso de aplazamiento.

Malestar interno creciente

La opción del dedazo comportaría más riesgos. Por un lado, según apuntan voces favorables al cónclave, mantendría en la interinidad todo el proyecto de Llorca, dando munición al sector crítico. Además, una designación teledirigida desde Madrid podría molestar en algunas familias populares que dieron apoyo a Llorca para la sucesión de Mazón pero que confiaban en un congreso con el que renovar cuadros y ganar espacios de poder, ante un reparto actual que consideran desequilibrado.

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Algunos cargos incluso han amagado últimamente con dar un paso al frente y reclamar en primera persona a Génova la celebración del congreso. Además, la ausencia del proceso autonómico impide celebrar los cónclaves provinciales y locales, que van en cascada.