Médicos de cirugía encadenados en el hospital General de València: "Estamos haciendo operaciones no urgentes en plena huelga"

Médicos encadenados a las puertas de su hospital. Esta será, sin duda, una de las imágenes del segundo día de la huelga de médicos en la ciudad de València con protestas que se han producido en las entradas del hospital Doctor Peset y del hospital General. Los facultativos siguen reclamando un estatuto propio al Ministerio de Sanidad y mejoras laborales a la Conselleria de Sanidad porque no se siente los suficientemente reconocidos. Y protestan, además, por unos servicios mínimos que consideran "abusivos" y que les impiden, en su opinión, ejercer su derecho a la huelga.

"Estamos haciendo cirugías no urgentes que podrían esperar 15 días o incluso un mes", criticaba un miembro del equipo quirúrgico del hospital General, quien prefiere mantenerse en el anonimato. "El hospital no está priorizando solo las intervenciones urgentes y lo mismo está ocurriendo en el hospital La Fe", critica. Este lunes, una facultativa del centro de la Ribera denunciaba que los quirófanos estaban funcionando al cien por cien, como así establecen los servicio mínimos.

Los quirófanos del centro están atendiendo las cirugías de prioridad 1, las de riesgo vital, entre ellas las oncológicas; y, también, las de prioridad 2, las de Urgencias, las imprevistas. Pero también están llevando a cabo otros procedimientos "demorables" como intervenciones de artrosis crónica, cambio de prótesis de rodilla o hernias inguinales. "No tienen carácter urgente, ni son de gravedad", concluye.

No quiere restarles importancia porque estos pacientes están desde hace tiempo en la lista de espera, donde se acumulan más de 72.000 pacientes, según los últimos datos oficiales de la Conselleria de Sanidad. Pero su realización colisiona con su derecho a la huelga.

Más personal que en festivos

La Conselleria de Sanidad estableció unos servicios mínimos del 100 % en muchos servicios como Oncología, quirófanos o la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De hecho, en este último servicio del hospital General, está trabajando todo el personal durante la huelga, cuando los sábados y domingos los pasan con cuatro médicos de guardia. "Hay mucha incongruencia", esgrimen los facultativos valencianos.

El sindicato CESM recurrió judicialmente estos servicios mínimos porque "obstaculizan de forma injustificada el derecho constitucional a la huelga", pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó el recurso al considerar que el funcionamiento de los mismos "justifica la limitación de ese derecho de huelga en términos que no signifique su desnaturalización" y que la suspensión de los mismos "podría entrañar un riesgo cierto de perjuicios irreparables en los usuarios, afectando a bienes constitucionalmente preeminentes (vida, integridad y salud)". En otras autonomías, como en Murcia, la justicia sí dio la razón a la denuncia sindical.

Seguimiento del 8,4 %

Esta situación genera que el impacto de la huelga no esté siendo percibido por la ciudadanía valenciana; muchos este lunes no tenían conocimiento de que había un paro convocado. "El seguimiento está siendo alto, pero la repercusión no es la adecuada", esgrime el mismo profesional del General. Desde CESM cifran el seguimiento del paro en el 90 %, un porcentaje sobre el total de profesionales que pueden sumarse a la huelga. Los datos oficiales de Sanidad son, por contra, mucho menores con solo un seguimiento del 7,43 % en el primer día del paro, que cae hasta un 5,75 % en la provincia de Valencia.

Este martes el seguimiento ha crecido ligeramente hasta el 8,40 % en el conjunto de la sanidad pública valenciana. Una vez más, la provincia de Alicante es donde está teniendo más apoyo, con una cifra del 13,19 %. En esta segunda jornada, el menor seguimiento se produce en la de Valencia, con un 5,96 %; en Castellón, ha sido del 6,79 %.

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En la primera cita, la de febrero, el seguimiento rondó el 15 % y hubo cerca de 60.000 consultas y procedimientos cancelados. Desde el paro de diciembre, la cifra total ofrecida por Sanidad es de 200.000 citas canceladas desde diciembre en la sanidad pública valenciana, como informó el conseller a finales de marzo. Por procedimientos médicos, se han cancelado 3.059 cirugías, 83.117 citas en consultas externas, 22.373 en técnicas y, casi la mitad, 98.696 en Atención Primaria.