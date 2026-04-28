Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conexión V-30 y A-3Parques inundablesFestivalesTiempoMazónFranciscoRyanair
instagramlinkedin

El PP gana tiempo en las Corts ante su indefinición sobre la "prioridad nacional" de Vox

Los 'populares' tiran de malabares verbales y hablan del "arraigo" frente a la exigencia de los voxistas de discriminar a los migrantes en las ayudas sociales

El síndic del PPCV, Fernando Pastor, habla con la presidenta de las Corts, Llanos Massó, este martes en la junta de portavoces.

El síndic del PPCV, Fernando Pastor, habla con la presidenta de las Corts, Llanos Massó, este martes en la junta de portavoces. / José Cuéllar/Corts

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

El 7 de mayo podía haberse fijado una meta volante en la relación de PP y Vox en tierras valencianas. Es el día para el que está prevista la segunda jornada de la próxima sesión plenaria de las Corts, el día en el que se han de votar los asuntos debatidos en las horas previas en el hemiciclo. Y ahí, con el 'sí', 'no' o la abstención, los 'populares' debían pronunciarse sobre una exigencia de los voxistas: la "prioridad nacional" para las ayudas sociales. Sin embargo, el posicionamiento no se hará palpable por la vía de los votos la próxima semana.

Los plazos establecidos por el propio parlamento valenciano han echado una mano al PP, que de repente ha visto ganar tiempo al tiempo. Todo parte de la presión de los voxistas para exigir esta "prioridad nacional" o, lo que es lo mismo, la discriminación a las personas migrantes. Empezó con los pactos de investidura en Extremadura y Aragón y el debate comenzó a saltar al resto de territorios. Y en la Comunitat Valenciana aterrizó con una Proposición No de Ley registrada por el partido de Santiago Abascal por la vía de urgencia la semana pasada.

Todo apuntaba a que esa moción, donde entre otras cuestiones se reclama "repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales", se debatiría en el pleno previsto para la primera semana de mayo. No obstante, en la junta de síndics de este martes, esta proposición ha quedado fuera del orden del día, lo que le ha valido al síndic del PPCV, Fernando Pastor, para evitar expresar el apoyo o no a esta.

"Para votar algo, debe ir a pleno. Ni está en el de mañana ni en el de la semana que viene. Cuando venga a pleno, desde el sentido común, la lógica y la coherencia, el PP estará ahí", ha explicado el portavoz popular que ante cada pregunta sobre la expresión "prioridad nacional" ha cambiado de terminología para referirse al "arraigo", un concepto totalmente distinto que los 'populares' (y en parte los propios voxistas) tratan de hacer pasar por equiparable cuando no lo son.

El portavoz del PP, Fernando Pastor, junto a la vicepresidenta de las Corts, Magdalena González de la Red, este martes.

El portavoz del PP, Fernando Pastor, junto a la vicepresidenta de las Corts, Magdalena González de la Red, este martes. / José Cuéllar/Corts

En este sentido, las referencias al "arraigo" se refieren a estar empadronado en un municipio desde un tiempo para poder optar a una serie de ayudas. Esta circunstancia es ya un requisito en varias prestaciones, como el propio Pastor ha desgranado, en Cullera, Paterna o Mislata, ayuntamientos socialistas donde se exige estar al menos un año viviendo en estos municipios. La "prioridad nacional", por otra parte, es que los que tengan nacionalidad española dispongan de un acceso preferente a estas ayudas, es decir, discriminar a los migrantes, ante lo que Juanma Moreno Bonilla o Isabel Díaz Ayuso se han manifestado en contra.

"Hablaremos, pero no como quiere Vox"

Así, de momento, el PP evita ese primer mal trago de tener que pronunciarse con su apoyo o rechazo a la petición de Vox. ¿El motivo? Que Vox ha optado por introducir en el pleno de la próxima semana una PNL reclamando un cambio de la ley sobre los pescadores de l'Albufera. "Es lo que hemos considerado prioritario para el próximo pleno", ha explicado el síndic de Vox, José María Llanos. Minutos después, y ante la duda por no haber incorporado a la sesión el tema de la prioridad nacional, fuentes de Vox han matizado que la moción no ha entrado en el pleno porque se registró dos días después.

Eso sí, hasta los voxistas se trastabillean con su propio concepto. Su portavoz en las Corts, de hecho, ha insistido en que su exigencia ya está incorporada en medidas pactadas con el Consell como la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión, citando el "requisito de antigüedad en el empadronamiento". En esta se pasó de un mínimo de empadronamiento de 12 a 15 meses. No obstante, este vaivén de posiciones se da en pleno acercamiento de posturas para unos posibles presupuestos que Vox insiste en que no se están negociando.

Noticias relacionadas

Pero que no haya moción con votación al respecto sobre la "prioridad nacional" no impedirá que el tema aparezca en la cámara en los próximos días. De hecho, esta misma semana habrá pleno y el PSPV ya ha anunciado que sacará el asunto en la sesión de control al 'president' este jueves, "pero no como quiere Vox". El objetivo de los socialistas, ha explicado su síndic José Muñoz, es que Juanfran Pérez Llorca "se pronuncie" y "nos diga hasta dónde está dispuesto a llegar" para satisfacer a Vox.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
  2. La Aemet pronostica que el puente festivo de mayo en Valencia estará marcado por las lluvias
  3. Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
  4. Transportes quiere evitar los atascos kilométricos de tráfico en el cruce de la V-30 y la A-3 con un nuevo puente sobre el Turia
  5. Paiporta-Alfafar y Quart de Poblet-Manises serán los primeros tramos de los parques inundables en licitarse
  6. Vivir en el pueblo más pequeño de la Comunitat Valenciana: “La vida no es fácil, pero en todos sitios es igual”
  7. La mayoría del profesorado valenciano avala una huelga indefinida desde el 11 de mayo
  8. El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios

El Govern injecta 1.300 milions més al Consell per la dana i eximix de tributar les ajudes de Càritas als afectats

El Gobierno inyecta otros 1.300 millones al Consell por la dana y exime de tributar las ayudas de Cáritas a los afectados

El Gobierno inyecta otros 1.300 millones al Consell por la dana y exime de tributar las ayudas de Cáritas a los afectados

Primera semana de la regularización: 130.000 solicitudes y 500 entidades colaboradoras en toda España

Primera semana de la regularización: 130.000 solicitudes y 500 entidades colaboradoras en toda España

La jueza de la dana aplaza la testifical de Mazón a la espera de que la Audiencia decida

La jueza de la dana aplaza la testifical de Mazón a la espera de que la Audiencia decida

El PP gana tiempo en las Corts ante su indefinición sobre la "prioridad nacional" de Vox

El PP gana tiempo en las Corts ante su indefinición sobre la "prioridad nacional" de Vox

La jutgessa de la dana ajorna la testifical de Mazón

La jutgessa de la dana ajorna la testifical de Mazón

Médicos encadenados en el General de València: "Estamos haciendo cirugías no urgentes en plena huelga"

Ya hay fecha para retomar la negociación de las 35 horas en Sanidad: será el 4 de mayo en una mesa sectorial dos años después

Ya hay fecha para retomar la negociación de las 35 horas en Sanidad: será el 4 de mayo en una mesa sectorial dos años después
Tracking Pixel Contents