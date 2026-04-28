El PP gana tiempo en las Corts ante su indefinición sobre la "prioridad nacional" de Vox

El 7 de mayo podía haberse fijado una meta volante en la relación de PP y Vox en tierras valencianas. Es el día para el que está prevista la segunda jornada de la próxima sesión plenaria de las Corts, el día en el que se han de votar los asuntos debatidos en las horas previas en el hemiciclo. Y ahí, con el 'sí', 'no' o la abstención, los 'populares' debían pronunciarse sobre una exigencia de los voxistas: la "prioridad nacional" para las ayudas sociales. Sin embargo, el posicionamiento no se hará palpable por la vía de los votos la próxima semana.

Los plazos establecidos por el propio parlamento valenciano han echado una mano al PP, que de repente ha visto ganar tiempo al tiempo. Todo parte de la presión de los voxistas para exigir esta "prioridad nacional" o, lo que es lo mismo, la discriminación a las personas migrantes. Empezó con los pactos de investidura en Extremadura y Aragón y el debate comenzó a saltar al resto de territorios. Y en la Comunitat Valenciana aterrizó con una Proposición No de Ley registrada por el partido de Santiago Abascal por la vía de urgencia la semana pasada.

Todo apuntaba a que esa moción, donde entre otras cuestiones se reclama "repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales", se debatiría en el pleno previsto para la primera semana de mayo. No obstante, en la junta de síndics de este martes, esta proposición ha quedado fuera del orden del día, lo que le ha valido al síndic del PPCV, Fernando Pastor, para evitar expresar el apoyo o no a esta.

"Para votar algo, debe ir a pleno. Ni está en el de mañana ni en el de la semana que viene. Cuando venga a pleno, desde el sentido común, la lógica y la coherencia, el PP estará ahí", ha explicado el portavoz popular que ante cada pregunta sobre la expresión "prioridad nacional" ha cambiado de terminología para referirse al "arraigo", un concepto totalmente distinto que los 'populares' (y en parte los propios voxistas) tratan de hacer pasar por equiparable cuando no lo son.

El portavoz del PP, Fernando Pastor, junto a la vicepresidenta de las Corts, Magdalena González de la Red, este martes. / José Cuéllar/Corts

En este sentido, las referencias al "arraigo" se refieren a estar empadronado en un municipio desde un tiempo para poder optar a una serie de ayudas. Esta circunstancia es ya un requisito en varias prestaciones, como el propio Pastor ha desgranado, en Cullera, Paterna o Mislata, ayuntamientos socialistas donde se exige estar al menos un año viviendo en estos municipios. La "prioridad nacional", por otra parte, es que los que tengan nacionalidad española dispongan de un acceso preferente a estas ayudas, es decir, discriminar a los migrantes, ante lo que Juanma Moreno Bonilla o Isabel Díaz Ayuso se han manifestado en contra.

"Hablaremos, pero no como quiere Vox"

Así, de momento, el PP evita ese primer mal trago de tener que pronunciarse con su apoyo o rechazo a la petición de Vox. ¿El motivo? Que Vox ha optado por introducir en el pleno de la próxima semana una PNL reclamando un cambio de la ley sobre los pescadores de l'Albufera. "Es lo que hemos considerado prioritario para el próximo pleno", ha explicado el síndic de Vox, José María Llanos. Minutos después, y ante la duda por no haber incorporado a la sesión el tema de la prioridad nacional, fuentes de Vox han matizado que la moción no ha entrado en el pleno porque se registró dos días después.

Eso sí, hasta los voxistas se trastabillean con su propio concepto. Su portavoz en las Corts, de hecho, ha insistido en que su exigencia ya está incorporada en medidas pactadas con el Consell como la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión, citando el "requisito de antigüedad en el empadronamiento". En esta se pasó de un mínimo de empadronamiento de 12 a 15 meses. No obstante, este vaivén de posiciones se da en pleno acercamiento de posturas para unos posibles presupuestos que Vox insiste en que no se están negociando.

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Pero que no haya moción con votación al respecto sobre la "prioridad nacional" no impedirá que el tema aparezca en la cámara en los próximos días. De hecho, esta misma semana habrá pleno y el PSPV ya ha anunciado que sacará el asunto en la sesión de control al 'president' este jueves, "pero no como quiere Vox". El objetivo de los socialistas, ha explicado su síndic José Muñoz, es que Juanfran Pérez Llorca "se pronuncie" y "nos diga hasta dónde está dispuesto a llegar" para satisfacer a Vox.