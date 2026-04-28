Primera semana de la regularización: 130.000 solicitudes y 500 entidades colaboradoras en toda España

No se ofrecen todavía datos desglosados por comunidades autónomas, pero la primera semana de la regularización extraordinaria de personas migrantes ha dejado ya 130.000 solicitudes en todo el territorio español. El proceso continúa hasta el 30 de junio y, desde la Secretaría de Estado de Migraciones, piden "paciencia". "Están entrando a las solicitudes por muchas vías distintas y las aplicaciones informáticas están interrelacionadas y son de muchos ministerios", ha dicho la secretaria de Estado, Pilar Cancela. Cuando se "normalice" la entrada de datos, ofrecerán el desglose de cuántas personas han iniciado este proceso en la Comunitat Valenciana.

En cualquier caso, ha insistido en que la cifra "cambia todos los días". "Estamos dando respuesta a todos esas solicitudes de tramitación y estamos agilizando mucho los procedimientos porque en el plazo de 15 días hábiles hay que emitir una primera autorización provisional", ha recordado la secretaria de Estado. Esa autorización marca el inicio al procedimiento, porque es lo que le otorga a la persona migrante la posibilidad de residir y de trabajar porque se le comunica un NIE. El plazo máximo de resolución definitiva es de tres meses

Pilar Cancela en la Subdelegación del Gobierno / Celeste Martínez

40 entidades colaboradoras en la Comunitat Valenciana

Lo ha dicho Cancela en declaraciones a los medios antes de reunirse, junto con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, con las entidades colaboradoras. De cuántas son sí han dado datos: se han recibido 40 solicitudes de organizaciones que quieren colaborar en el proceso de regularización en el ámbito territorial valenciano. Ese número, ha añadido Cancela, asciende a más de 500 en toda España.

La responsable de Migraciones ha pedido "tranquilidad" ante las imágenes de colas durante esta primera semana del proceso y ha destacado que se han reforzado los medios para tramitar las solicitudes. "Hemos habilitado a las oficinas de extranjería en la Comunitat Valenciana, tanto en València como en Alicante, pero luego también hay una red de las oficinas de Correos además de las oficinas del sistema de Seguridad Social", ha explicado. A ello ha sumado la presentación telemática, que puede hacerse a través del teléfono 060 (que está funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana) o con clave electrónica.

Pilar Bernabé en la Subdelegación del Gobierno / Celeste Martínez

"Quiero transmitir tranquilidad, llevamos solamente una semana del proceso, queda aún hasta el 30 de junio para presentar solicitudes. Eso significa que se resolverán todas las solicitudes que se presenten hasta esa fecha. Por tanto, toda la normalidad, toda la tranquilidad", ha dicho. Y ha añadido que las entidades colaboradoras son "la capilaridad en los territorios" por la capacidad de conocer y trabajar de forma cercana con todas las personas potencialmente beneficiarias del proceso. Ha mencionado a las entidades, pero también ha alertado contra "otras sugerencias u otros oportunismos que puedan surgir".

Tramitación totalmente gratuita

Estos "oportunismos", como contó este diario, incluyen el hecho de que muchas de las personas que optan a la regularización buscan (y pagan) los servicios de un abogado o graduado social que realice la ardua tarea de presentar de forma telemática expedientes que superan las 40 páginas. Ahora bien, el precio por este servicio no para de subir y desde las entidades sociales denuncian el "abuso" que supone que las personas más vulnerables "se vean obligadas a pagar entre 200 y 500 euros para realizar un trámite que es gratuito.

Sobre ello se ha pronunciado también la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha agradecido el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil por detectar todas estas situaciones irregulares. "Hago un llamamiento a a todas las personas que están en ese proceso, para que conozcan y que sepan que la tramitación de este de este proceso es totalmente gratuita por parte de las entidades", ha dicho. Y ha animado a denunciar cualquier abuso. Aunque no ha especificado cuántos de esos "abusos" han detectado, sí ha asegurado que no hay "unos datos alarmantes al respecto" en la Comunitat Valenciana.

Críticas a Catalá y el PP

Bernabé también se ha referido al hecho de que la alcaldesa de València, María José Catalá, haya "llenado las puertas de carteles diciéndole a la gente que vaya a la Delegación del Gobierno, la Plaza del Temple número uno". "Si quieren solucionar sus problemas de tramitación, yo les recomiendo que amplíe el horario de atención y que refuerce sus plantillas. Y si lo hubiese hecho con un poquito de antelación, probablemente València no habría sido el ejemplo negativo en este proceso de regularización", ha denunciado. "No sé si lo ha hecho de forma intencionada, cosa que me me resultaría increíble por parte de una responsable pública, o por falta de previsión", ha zanjado.

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En cuanto a las manifestaciones de los responsables de Vox sobre el proceso de regularización, ha considerado que la extrema derecha "marca el ritmo al Partido Popular, que acaba tragándose todo el discurso y el posicionamiento de la extrema derecha". "El posicionamiento ultra y xenófobo del otro lado del Atlántico que Trump defendió con el America First en Estados Unidos ya no lo apoya nadie, a excepción del señor Abascal y el señor Alberto Núñez Feijóo", ha lamentado.