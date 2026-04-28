Ya hay fecha para retomar la negociación de las 35 horas en Sanidad: será el 4 de mayo en una mesa sectorial dos años después

El 14 de marzo de 2024 la Mesa Sectorial de Sanidad debatió sobre la reducción de la jornada laboral de los sanitarios a 35 horas. Desde entonces, no ha habido ningún avance al respecto. Lo habrá de nuevo el próximo lunes 4 de mayo, 781 días después, cuando se celebre una nueva reunión con este asunto como principal punto del orden del día. Esta convocatoria llegará dos semanas después de que la Mesa General de Negociación instara a cada Conselleria a negociar la reducción de la semana laboral en 2,5 horas, tras más de dos años con el asunto en pausa.

Así lo ha transmitido la Conselleria de Sanidad en un comunicado este martes y será, probablemente, el primer departamento en retomar la negociación, con la mirada puesta en 1 de enero de 2027, justo cinco meses antes de las elecciones autonómicas. Es la fecha avanzada por la Generalitat para ponerse en marcha, aunque siempre dependerá de "la viabilidad presupuestaria y de la disponibilidad de los recursos". En el caso de Sanidad, Levante-EMV avanzó la semana pasada que el impacto económico previsto por el departamento de Marciano Gómez es de 140 millones de euros, 10 más del previsto por el Botànic, y que se necesitará ampliar la plantilla en casi 3.000 sanitarios.

La Generalitat alcanzó un acuerdo general para implantar las 35 horas en toda la Administración en abril de 2024 y, entonces, ya se dio vía libre a cada Conselleria para iniciar las negociaciones por separado. Sin embargo, Sanidad no ha impulsado avances. El conseller Gómez se excusaba en esperar a los tiempos marcados por la Mesa General, es decir, que se implantara a la vez entre todo el personal de la Generalitat. Una posición que le ha valido las críticas de todos los sindicatos, CESM incluido, que no entendían por qué no había avances al respecto. Los médicos han convocado una huelga esta semana, coincidiendo con la nacional, para reclamarle el cumplimiento de esta promesa electoral de Gómez.

En el comunicado, Sanidad defiende que la convocatoria "prácticamente de manera inmediata" es una "muestra de su compromiso inequívoco". Esta "siempre ha sostenido la voluntad de llevar a cabo la negociación una vez hubiera un acuerdo al respecto en el marco de la Mesa General", alegan. Pero el acuerdo existe desde 2024 y, ahora, ese organismo solo les ha instado a negociarlo. De hecho, en Sanidad, empezaron a trabajar en la propuesta antes de la convocatoria de la Mesa General, a finales de marzo, como contó ya este periódico.

Acuerdo con el Botànic

Los 140 millones de euros supondrían aumentar las cuentas de Sanidad en menos de un 0,01 %. En las últimas, el presupuesto del departamento marcó cifra récord con 9.186 millones de euros. Sería un aumento ínfimo y necesario, pero asumible si se tiene en cuenta que las cuentas de 2025 dieron un 7,8 % más de dinero a Sanidad respecto al año anterior, cuando el total se quedó en 8.504 millones.

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La cifra no difiere en demasía de la estimación hecha por el anterior Gobierno del Botànic, que preveía un aumento del coste del capítulo I, el de personal, de 130 millones de euros; una cifra que se dio a conocer cuando el entonces Consell llegó a un acuerdo con los sindicatos en la Mesa Sectorial para poner en marcha la reducción de jornada en enero de 2025. A su llegada al Consell, Gómez lo recurrió por no contar con dotación presupuestaria, lo que llevó a la Abogacía de la Generalitat a considerar nulo el acuerdo.