Movilidad
Tráfico en Valencia: Retenciones kilométricas en la V-30, A-7 y accesos principales
Consulta el estado del tráfico y las principales vías de acceso a la capital
El tráfico en la V-30, colapsado este martes en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico. Una jornada complicada en las carreteras, con varias retenciones destacadas en los principales accesos a la ciudad y en vías como la Autovía de Torrent, la Pista de Silla, la Ronda Nord, y la A-3. A las complicaciones habituales se suma una red de carreteras saturada en sus arterias críticas, especialmente en los enlaces con la V-30 y el bypass de la A-7, junto a la huelga que afecta a Metrovalencia.
La congestión afecta de manera transversal a casi todas las vías de entrada y salida de la capital:
- V-30 (Cinturón de Valencia): Es la vía más afectada con tres tramos críticos:
- Entre el PK 8.0 y 10.0 (Xirivella - Mislata).
- Tramo del PK 11.0 al 7.0 (Quart de Poblet - Valencia) en sentido Puerto.
- Retenciones menores en el PK 1.0 al 0.5 también hacia el Puerto.
- A-7 y A-3 (Conexiones principales):
- En la A-7, se registran 10 kilómetros de tráfico lento entre el PK 335.0 y 325.0 (Riba-roja de Túria - Paterna).
- La A-3 presenta parones en el PK 337.0 - 338.0, justo en el entronque con la A-7.
- V-31 (Pista de Silla): Tráfico muy denso sentido Valencia desde el PK 3.6 al 9.0 (Silla - Massanassa).
- Vías autonómicas (CV):
- CV-36: Atascos del PK 3.0 al 0.1 a la altura de Picanya.
- CV-30 y CV-31: Complicaciones en los enlaces hacia la V-30 y Quart de Poblet, afectando especialmente a los conductores que vienen desde Paterna.
- VS-V-30-C: Retenciones hacia la A-7 entre los kilómetros 8.0 y 9.5 (Xirivella - Mislata).
Huelga en Metrovalencia: Servicios mínimos del 75%
El transporte público no ofrece tregua hoy. La jornada de huelga en Metrovalencia obliga a los usuarios a planificar sus trayectos con antelación, ya que los servicios mínimos se han fijado en un 75%. Esta reducción de frecuencias está provocando una mayor afluencia de pasajeros en los trenes operativos y tiempos de espera superiores a lo habitual en toda la red.
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