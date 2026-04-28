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Tráfico en Valencia: Retenciones kilométricas en la V-30, A-7 y accesos principales

Consulta el estado del tráfico y las principales vías de acceso a la capital

Tráfico denso en la v-30, hoy.

Tráfico denso en la v-30, hoy. / DGT

Redacción Levante-EMV

El tráfico en la V-30, colapsado este martes en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico. Una jornada complicada en las carreteras, con varias retenciones destacadas en los principales accesos a la ciudad y en vías como la Autovía de Torrent, la Pista de Silla, la Ronda Nord, y la A-3. A las complicaciones habituales se suma una red de carreteras saturada en sus arterias críticas, especialmente en los enlaces con la V-30 y el bypass de la A-7, junto a la huelga que afecta a Metrovalencia.

La congestión afecta de manera transversal a casi todas las vías de entrada y salida de la capital:

  • V-30 (Cinturón de Valencia): Es la vía más afectada con tres tramos críticos:
  • Entre el PK 8.0 y 10.0 (Xirivella - Mislata).
  • Tramo del PK 11.0 al 7.0 (Quart de Poblet - Valencia) en sentido Puerto.
  • Retenciones menores en el PK 1.0 al 0.5 también hacia el Puerto.
  • A-7 y A-3 (Conexiones principales):
  • En la A-7, se registran 10 kilómetros de tráfico lento entre el PK 335.0 y 325.0 (Riba-roja de Túria - Paterna).
  • La A-3 presenta parones en el PK 337.0 - 338.0, justo en el entronque con la A-7.
  • V-31 (Pista de Silla): Tráfico muy denso sentido Valencia desde el PK 3.6 al 9.0 (Silla - Massanassa).
  • Vías autonómicas (CV):
  • CV-36: Atascos del PK 3.0 al 0.1 a la altura de Picanya.
  • CV-30 y CV-31: Complicaciones en los enlaces hacia la V-30 y Quart de Poblet, afectando especialmente a los conductores que vienen desde Paterna.
  • VS-V-30-C: Retenciones hacia la A-7 entre los kilómetros 8.0 y 9.5 (Xirivella - Mislata).

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