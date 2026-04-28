Transportes quiere evitar los atascos kilométricos de tráfico en el cruce de la V-30 y la A-3 con un nuevo puente sobre el Turia

Construir un segundo puente en el nudo viario que conforman el cruce de la V-30 (el vial que discurre junto al nuevo cauce del Turia) y la A-3 (la carretera de Madrid), para intentar acabar con uno de los más destacados epicentros de los colapsos de tráfico en Valencia. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado de la conexión directa entre la V-30 y la A-3 salvando el nuevo cauce del río Turia, en los términos municipales de Valencia, Xirivella y Mislata, con un presupuesto estimado de 56 millones de euros (IVA incluido). La resolución de aprobación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta actuación tiene como objetivo la mejora de la funcionalidad de la conexión existente, así como aliviar el tráfico actual en la zona, que sufre frecuentes retenciones. En ocasiones por atasco directo de esta vía, y, últimamente, como consecuencia y efecto dominó de los colapsos kilométricos habituales en la V-31, la conocida como Pista de Silla, que lleva meses con obras en marcha para subsanar los desperfectos causados en esa carretera por la dana del 29 de octubre de 2024.

Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3 / F. Bustamante

Para ello, el proyecto contempla la remodelación del enlace actual de la V-30 con la A-3, la ampliación a cuatro carriles de la autovía A-3 en sentido Madrid desde esta conexión hasta el acceso al aeropuerto, la construcción de seis nuevas estructuras y la ampliación de tres infraestructuras ya existentes.

El proyecto incluye una serie de nuevas obras proyectadas, como un puente paralelo al existente sobre el cauce del Turia que servirá también para salvar el cruce sobre la V-30. De esta forma, se facilitará la descongestión a la A-3 y la salida de València por la Avenida del Cid, una circunstancia que forma parte de la cotidianeidad. Fuentes conocedoras del proyecto indicaron que esta infraestructura está pensada para aliviar todo el tráfico de camiones procedentes de las terminales del Puerto de Valencia y que van en dirección Madrid, si bien servirá para absorber también el resto del tráfico rodado.

Actualmente, los vehículos que circulan por la V-30, la carretera que discurre junto al nuevo cauce del Turia, en sentido Este-Oeste y que se dirigen a Madrid han de trazar el ramal de 360 grados con giro a la derecha para incorporarse a la A-3 junto a los vehículos que salen de la capital valenciana. Es un punto que suele colapsar en horas punta porque la lentitud con la que se incorporan a una A-3 con tráfico denso de salida de València hace que esa retención se vaya trasladando al carril derecho de la propia V-30.

Fernando Bustamante

El proyecto aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prevé erradicar este ramal y la construcción de un puente paralelo al actual para salvar el nuevo cauce del río, que se convertirá en catalizador de todo ese tráfico de la V-30 que circula hacia Madrid, mientras que el puente actual seguirá dando servicio a los vehículos que salen o entran a la ciudad.

El trazado del nuevo puente obligará a construir un desvío con rampa para vencer el actual nudo de carreteras y superarlo por debajo, según la propuesta técnica de Transportes adelantada por este diario. El nuevo puente dará continuidad a una curva que permitirá salvar los 90 grados que llevan a conectar con la A-3 al otro lado del nuevo cauce, donde se hallan las instalaciones de un concesionario de coches.

También se prevé un paso inferior en el cruce A-3 y el ramal Puerto-Madrid (2 estructuras) y un paso inferior ciclopeatonal bajo el ramal Valencia-Puerto. La nueva pasarela entre el barrio de la Luz y la avenida del Turia permitirá unir zonas separadas durante décadas y favorecerá la movilidad sostenible. Está previsto, asimismo, una estructura de protección de tubería de agua potable existente.

Pantallas contra el ruido y árboles

También se incluyen ampliaciones previstas sobre las estructuras existentes. Por ejemplo la ampliación del paso inferior de la avenida 9 d’Octubre o la ampliación de la pasarela peatonal sobre los ramales: Madrid-Barcelona, Puerto-Madrid y la vía de servicio de la V-30, así como la ampliación de la pasarela peatonal sobre la A-3.

El proyecto incluye también la implantación de medidas de protección acústica en el entorno urbano de la actuación. Está prevista la instalación de pantallas antirruido, además de la aplicación de asfalto fonoabsorbente tanto en la V-30 como en la A-3. Especialmente en las fincas más cercanas a los viales. Es el caso de los bloques de la plaza de Vicentica la Serrana. El Ayuntamiento de Xirivella mantuvo reuniones durante meses con la Demarcación de Carreteras del Estado y finalmente decidió no emitir disconformidad con el proyecto. La alcaldesa, la popular Paqui Bartual, explicó en su momento que la decisión se adoptaba por "responsabilidad, en defensa de los intereses de nuestros vecinos y para no perder una inversión de más de 55 millones que, bien ejecutada, puede aliviar los problemas de tráfico que sufrimos a diario".

El consistorio recogió y elevó a Transportes las demandas de los vecinos. Entre otras, facilitar un mayor aislamiento acústico de las viviendas (con sustitución de ventanas) o arbolado que reduzca el impacto visual y sonoro y el cerramiento parcial de los tramos más próximos a viviendas, por ejemplo, en la zona referida de la plaza Vicentica la Serrana. Los vecinos llevan más de una década reivindicando que se coloquen pantallas reductoras de la contaminación acústica y finalmente parece que les pondrán ese parche, de la mano, eso sí, de un nuevo vial que eleva la cota de la actual carretera más cercana.

Otra de las actuaciones relevantes será la reurbanización de la plaza de España y de la calle Vicente Lladró Sena, que transformará el antiguo enlace de la A-3 con la V-30 en un espacio urbano y peatonal, más digno y conectado con el barrio de Zamarra. Una vez ejecutada, esta zona será cedida al Ayuntamiento de Xirivella.

Nuevo ramal en la A-3 en Manises

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto este lunes en servicio el nuevo ramal de conexión entre la V-11 y la A-3 en sentido Madrid, en el término municipal de Manises, tras una inversión de 3,9 millones de euros (IVA incluido). Esta actuación permite a los vehículos incorporarse directamente a la A-3 en dirección a Madrid, sin tener que pasar por la glorieta de acceso existente hasta ahora. Para ello, se ha construido un paso superior sobre la vía de servicio de la A-3 con un gálibo de 4,5 metros. Asimismo, el nuevo ramal se ha unido al que sale de la glorieta, formando ambos el carril de incorporación a la A-3.

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Junto a esta actuación, se siguen desarrollando las obras de duplicación de la calzada de la N-220 de acceso al aeropuerto de Valencia entre el enlace del aeropuerto y el enlace de la V-30, con un presupuesto de 103,4 millones de euros; y las obras complementarias de restauración paisajística, que incluyen la construcción de un carril bici y cuentan con un presupuesto de 2,4 millones de euros (IVA incluido), financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).