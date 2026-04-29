Los centros empiezan a recibir instrucciones para adelantar la evaluación de 2º de Bachiller antes de la convocatoria de la huelga

“Una convocatoria de huelga indefinida en el mes de mayo, inmediatamente antes de la PAU, no es una ausencia puntual ni un inconveniente administrativo. Es una situación que puede afectar de forma directa e irreversible al derecho de los alumnos”. Con estas palabras comienza un “protocolo de contingencia” que se ha elaborado en un centro de la comarca alicantina de la Vega Baja y al que ha tenido acceso Levante-EMV. Es un ejemplo de algo que está ocurriendo en algunos centros educativos de la Comunitat Valenciana, donde la Inspección y las direcciones están tratando de reducir los efectos de la huelga que aún no se ha convocado sobre la evaluación del alumnado de Segundo de Bachillerato.

Estos planes, que incluyen algunos casos adelantar el calendario de exámenes y evaluación del último curso, como previa a las PAU y para que no se vea afectado por el paro que convocarán los sindicatos, no los ha elaborado la Conselleria de Educación. De hecho, desde el departamento que dirige Mari Carmen Ortí aseguran que “se está trabajando en la mejor forma de atender al alumnado” pero que, de momento, “se está a la espera de la convocatoria de huelga para conocer el día de inicio y el alcance que puede tener para adoptar una serie de medidas u otras”. Es decir, que aunque puede que acaben tomando medidas similares en cuanto haya una convocatoria oficial, estas instrucciones o protocolos no son oficiales ni surgen a instancias de la Generalitat.

Desde la mayoría de centros en los que se preparan estos planes, como algunos en la Vega Baja, en Camp de Túria o en l’Horta Nord, fuentes del profesorado aseguran que la iniciativa es de la directiva del propio centro. Es el caso del instituto de una localidad de la Vega Baja en el que se ha elaborado este “protocolo de contingencia” que habla de afección “de forma directa e irreversible al derecho de los alumnos”, sí se menciona que el protocolo es de aplicación obligatoria en algunos departamentos “por indicación expresa de la Inspección Educativa”. Del mismo modo, desde la Coordinadora de Asambleas de Docentes aseguran que tienen noticia de que algunos inspectores de zona están ordenando la elaboración de esos planes de contingencia, si bien suelen hacerlo de manera oral en sus visitas a los centros o por teléfono.

Imagen de la manifestación de la huelga de profesores del pasado 31 de marzo / Celeste Martínez

Preparar los exámenes por anticipado o modificar el calendario

Las instrucciones, planes o escenarios varían según los centros y las zonas. En el citado protocolo de un centro de la Vega Baja, por ejemplo, se apuesta por preparar los materiales de evaluación antes de la huelga y dar acceso a la dirección del centro a estos materiales, incluyendo el registro de notas de cada alumno, los exámenes finales, el calendario, los materiales complementarios necesarios hasta el final de curso o una hoja de instrucciones para que la lea el profesor que sustituya durante la prueba al docente titular si está de huelga.

Además, en el citado protocolo se contemplan tres escenarios: que el docente se reincorpore antes del plazo de entrega de notas para la PAU (en cuyo caso corregirá él mismo el examen), que no llegue a tiempo para la corrección (en cuyo caso será la Inspección quien designe al corrector sustituto), o que el profesor se reincorpore pero se niega a corregir o dilate injustificadamente la entrega (en cuyo caso se traslada a Inspección para que adopte medidas disciplinarias). “En ningún caso el alumnado de 2.º de Bachillerato quedará sin calificación por causas ajenas a su propio rendimiento”, zanja el protocolo.

La entrega de materiales es una de las modalidades. En otros centros, como uno de l’Horta Nord, se ha optado, en cambio, por adelantar el calendario de evaluación. Fuentes del centro explican que la dirección ha comunicado al claustro por el canal oficial de que hay un cambio en las fechas, pero no les ha consultado. En este otro caso, se ha adelantado el calendario en más de una semana.

También en otros centros, como en uno en Torrevieja, se han convocado reuniones de la Cocope. En el orden del día se habla de que se abordará “el procedimiento en Segundo de Bachillerato debido a la próxima huelga”. Aseguran fuentes del profesorado del centro que se ha indicado que se está “a la espera de instrucciones” oficiales.

Asambleas y sindicatos: “Se podría vulnerar el derecho a la huelga”

Desde las asambleas de docentes y el colectivo Docents en Lluita destacan que adoptar ese tipo de medidas, y hacerlo antes de que se convoque oficialmente el paro, “podría ser ilegal” e incluso que podría “atentar contra el derecho a la huelga”. Lamentan que se pretenda atenuar los efectos del paro que aseguran que no busca perjudicar a los alumnos.

También desde algunos de los centros afectados, los docentes muestran recelos. Recuerdan que los cambios de calendario son o pueden ser cambios en la Programación General Anual (PGA) y que, por tanto, no pueden realizarse unilateralmente por las direcciones sino que se deben refrendar por un claustro extraordinario o en la Comisión de Coordinación Pedagógica (Cocope). A partir de ahí, añaden, la decisión del profesorado iría al Consejo Escolar.

También desde el sindicato STEPV recuerdan que son los órganos que aprobaron la programación en su momento (la Cocope, el claustro y el Consejo Escolar) los que serían responsables de modificar la PGA. “Si solo la modificara la dirección, pensamos que se caería en la irregularidad”, dicen, sobre una medida que creen que busca “minimizar el impacto de la huelga”.

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Por su parte, desde UGT explican que, en los casos que conocen, los planes de contingencia se han dado “a instancias de algunos inspectores”.