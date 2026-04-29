Compromís activa la maquinaria electoral con el embrollo de las primarias a la vista

Empieza el "folleteo", comenta con cierta sorna un alto cargo de Compromís. Se refiere al reparto de panfletos, pero bien podría servir para hablar de los más que previsibles líos internos que se avecinan entre las distintas patas de la coalición y hasta en las distintas sensibilidades que tiene cada uno de los partidos que la componen. Por haberlos, habrá hasta enredos individuales, con nombres y apellidos concretos, porque lo que se define en los próximos meses es, entre otras cuestiones, la presencia o no en las listas, esto es, la ocupación o no de un puesto público en los siguientes cuatro años.

De momento, lo que ha sonado en la Plaça del Pilar, sede de los valencianistas, es el disparo al aire de la carrera hacia las elecciones. Con la bienvenida a los nuevos cargos de Iniciativa PV (la rama ecosocialista de Compromís) surgidos de su congreso, la ejecutiva de Compromís ha pulsado el percutor para echar a andar hacia las urnas. No será un esprint, porque el camino todavía es largo, pero sí un inicio de la marcha cuya materialización, más allá de análisis de situación y vericuetos verbales, estará en una serie de actos que se celebrarán los próximos 22 y 23 de mayo por toda la Comunitat Valenciana.

La fecha no es casual: será justo cuando quede un año para, como mínimo, las elecciones municipales mientras que si no hay adelanto también será la cita de las autonómicas y podrían incluso hacerse coincidir las generales. Pero sea con 'superdomingo' o no, la fecha para las locales está marcada y es del suficiente peso simbólico como para que Compromís la vaya a utilizar como activación de la cuenta atrás. Esos dos días habrá, según fuentes de la ejecutiva, actos "en todas las comarcas", aunque matizan que no en todos será igual y mientras en algunos sitio pueda haber algo parecido a un mitin, en otros será un reparto de panfletos, el citado "folleteo". "Es un pistoletazo de salida, motivar a los nuestros, ponerlos en modo campaña", añade otra fuente.

Ejecutiva de Iniciativa elegida el pasado 18 de abril. / Levante-EMV

Claro que ese "modo campaña" no va solo hacia afuera, sino que también prevé agitar (incluso antes y con más intensidad) los resortes internos. En el camino hasta la cumbre electoral, el mapa de la coalición valencianista pasa por asuntos espinosos. En el cartel de "se vienen curvas" aparece la confección de candidaturas en el sentido amplio, desde la ya comentada confluencia con otros partidos de izquierdas (melón todavía sin abrir en la coalición) hasta la concreción de las listas electorales puesto por puesto y su método de elección, con el sistema de primarias en el foco.

La cuestión es sensible en prácticamente todos los partidos, como está ocurriendo con Más Madrid (formación aliada donde la batalla es pública y retransmitida en directo), pero tiene un añadido en el caso de una formación con tres partidos con distintos pesos internos. De ahí que los dirigentes de Més, quien cuenta con más militancia, sean los que más apelen a la celebración de este tipo de procesos para seleccionar cargos, siendo el síndic de Compromís (y presidente de la pata nacionalista), Joan Baldoví, el primero en manifestarse en esa línea.

"Va para largo"

"Me gustaría que como mínimo los principales liderazgos fueran refrendados por los órganos de Compromís y la militancia", dijo el portavoz parlamentario. En ese saco está su posible candidatura a la Presidencia de la Generalitat (aparece como favorito) o la de Mónica Oltra al Ayuntamiento de València, avalada verbalmente por los distintos sectores del partido, pero sin confirmación oficial un mes después de su anuncio por parte de las estructuras de dirección de la coalición. "Se van a reunir", añadió Baldoví, llamando a "afrontar las cosas con tranquilidad".

Pero la calma es una virtud sujeta a interpretaciones. En este sentido, más allá del regreso de Oltra, el congreso de Iniciativa salió con un mandato de acabar de cerrar la reestructuración de Compromís de coalición a federación. Esta negociación, que se inició en septiembre de 2024, tiene todavía por delante precisamente desenredar el nudo gordiano de las listas electorales, las primarias y cómo afrontar el proceso de pactos con otros partidos de la izquierda. O lo que es lo mismo: lo que habitualmente ha generado fricciones entre las almas de Compromís.

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De ahí que fuentes conocedoras del funcionamiento interno de los valencianistas consideren que el tema de las primarias todavía "va para largo". Como prueba, apuntan a que antes de ponerse a desbrozar el propio reglamento que ha de establecer los pasos para las votaciones internas, se han de configurar los equipos negociadores de cada una de las tres patas. Al fin y al cabo, entre apelaciones de que queda tiempo y de que se nota mayor "predisposición" entre las partes, sobresale un comentario: "Esto es Compromís, todo se cierra a última hora". También el "folleteo".