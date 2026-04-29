Mazón evita aclarar si entregará las llamadas del 29-O en otro pleno con protagonismo

"Tenemos una buena noticia", ha indicado Aitana Mas, síndica de Compromís, generando por un momento en el pleno un silencio de expectación. No era para menos. La dirigente valencianista estaba defendiendo su petición de crear un tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales específico para los grandes tenedores de vivienda y en ese momento ya sabía, por las intervenciones del resto de grupos, que no saldría adelante. De ahí la sorpresa a la referencia de la "buena noticia".

Mayor sorpresa se daría cuando Mas ha verbalizado que esta "buena noticia" estaba referenciado a Carlos Mazón, a quien ha mirado en ese momento. Porque mientras hablaba la dirigente valencianista, el expresident de la Generalitat estaba en el pleno, en su escaño 98, el asiento que le corresponde, y estaba activo, hablando con su compañera de bancada, Mari Carmen Contelles, quien estaba ejerciendo de portavoz del PP en el punto de debate.

"Tenemos una buena noticia, Mazón le está dando argumentos a la señora Contelles", ha revelado Mas viendo la escena de los dos diputados 'populares' conversando y anotando ideas. A ello ha añadido para acabar con su intervención: "Por fin se ha puesto a trabajar". La mención la ha recepcionado el exjefe del Consell que ha saludado desde la distancia, con la mano en alto, a Mas mientras bajaba. Esta le ha devuelto el saludo en la distancia. Todo muy educado y formal.

No ha sido el único gesto al tendido de Mazón desde el escaño 98. Antes ha alzado la mano cuando ha escuchado otra referencia, la de otra diputada de Compromís, MJ Calabuig, durante el debate sobre la Proposición de Ley para blindar las VPP. "Es un gran representante de la España que madruga, se está pegando la vidorra padre”, ha indicado la representante valencianista que como respuesta ha recibido el saludo de Mazón.

"Mantener los principios"

Previamente, en su paso por los pasillos, el expresidente de la Generalitat ha rechazado pronunciarse sobre el proceso judicial que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre. Pese a admitir que es "difícil mantener el silencio”, ha indicado que no se refiere a la causa "por respeto" a la instrucción, algo que ha insistido que ha hecho durante todo el tiempo en el que se está llevando a cabo la investigación en Catarroja.

"No lo hacía cuando parecía que lo más importante era si me había puesto o me había quitado un jersey y no lo hago ahora, cuando la unanimidad de las instituciones jurisdiccionales han declarado muy claramente lo que veníamos diciendo desde hace tiempo”, ha señalado Mazón remarcando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de rechazar investigarlo. “Se trata de principios y hay que mantenerlos", ha incidido el expresident.

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En su atención a los medios de comunicación y a pesar de las preguntas hechas al respecto, Mazón ha evitado concretar si remitirá el listado de llamadas entrantes y salientes, así como mensajes de WhatsApp, relativos a la emergencia del 29 de octubre de 2024 que la jueza le ha ofrecido que aporte "voluntariamente". En este sentido, el exjefe del Consell se ha remitido a su representación jurídica y a esperar la resolución de su recurso.