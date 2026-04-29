Diez doctores analizan en la UCV cómo la inteligencia artificial puede ayudar frente a la pobreza y el hambre

La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha celebrado el Foro “Ante los retos de la pobreza y el hambre: Inteligencia artificial, Antropología y Ética. Universitarios: formación y capacidad crítica”, un encuentro impulsado por la Cátedra de la Caridad UCV en el que un grupo de doctores y expertos ha reflexionado sobre el papel que puede desempeñar la inteligencia artificial en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad.

El foro, dirigido por el Dr. José Luis Sánchez García, ha reunido a especialistas de distintas áreas del conocimiento —economía, derecho, tecnología, ingeniería, filosofía, pedagogía, teología y ciencias experimentales— con el objetivo de abordar, desde una perspectiva interdisciplinar, los desafíos éticos, sociales y antropológicos que plantea la IA en contextos de vulnerabilidad.

Durante la apertura, el Dr. José M.ª Tormos Muñoz, vicerrector de Investigación de la UCV, ha destacado que “la inteligencia artificial es una herramienta fantástica que está transformando todo en un contexto de disrupción tecnológica”. En este sentido, ha subrayado la necesidad de formar a los universitarios “en su uso y en los aspectos éticos y antropológicos que permitan discernir el buen uso del que no lo es”.

Junto al vicerrector y al director del foro, han participado, entre otros, Aurora Aranda, directora de Cáritas Valencia; el Dr. Vicente Cloquell Ballester, de la Universitat Politècnica de València; y varios investigadores de la UCV, como la Dra. María Gil Marqués, la Dra. Asunción Esteso Blasco, el Dr. Jerónimo Chirivella Martorell, el Dr. Juan Sapena Bolufer, el Dr. Roberto Sanz Ponce, el Dr. Ginés Marco Perles y el Dr. Juan Agustín Blasco.

En su intervención, el Dr. José Luis Sánchez García ha defendido que la inteligencia artificial no debe ser rechazada, sino orientada correctamente: “No debemos rechazar la IA, sino procurar que nos ayude en la búsqueda de la verdad sin alejarnos de lo real”. Sánchez ha advertido de que “la IA no puede sustituir a la inteligencia humana”, ya que debe ser guiada por la persona y “nunca tendrá incorporado el concepto de razón ni la dimensión espiritual”.

El director del foro ha insistido en que la tecnología debe ponerse al servicio de la dignidad humana. En este sentido, ha recordado que los millones de personas que viven en pobreza extrema exigen una reflexión profunda sobre el uso de la IA, especialmente en el diseño de algoritmos que respeten la libertad, la dignidad y la realidad concreta de cada persona. “Es fundamental desarrollar la capacidad crítica, explorando ideas y estudios distintos a nuestros propios planteamientos, sin limitarnos a lo que los algoritmos nos proponen”, ha afirmado.

Sánchez también ha señalado que la Doctrina Social de la Iglesia insiste en que las nuevas tecnologías deben estar al servicio de la persona y apoyarse en principios éticos y antropológicos sólidos.

Por su parte, el Dr. Vicente Cloquell Ballester ha afirmado que las herramientas de inteligencia artificial, en colaboración con otras tecnologías, “abren un amplio conjunto de líneas de ayuda en la lucha contra la pobreza y la marginación”. No obstante, ha advertido de que este objetivo debe superar “la invisibilidad intrínseca de la propia pobreza” y dependerá, en última instancia, de “la voluntad, la capacidad y la creatividad de todos los actores involucrados”.

Desde la perspectiva de la acción social, Aurora Aranda, directora de Cáritas Valencia, ha recordado que “ninguna innovación tecnológica puede sustituir a la escucha y a la relación humana del contacto”. Sin embargo, ha reconocido que estos avances pueden convertirse en “aliados poderosos si se ponen al servicio de las personas”. Aranda ha subrayado que la lucha contra la pobreza y el hambre no puede reducirse a la eficiencia de los datos o de los números, sino que debe centrarse en “el respeto a la dignidad de la persona y en la participación de las personas afectadas”.

El Dr. Juan Sapena Bolufer ha abordado la responsabilidad humana en el uso cotidiano de la inteligencia artificial. “Delegamos tareas en la IA, pero la responsabilidad sigue siendo nuestra”, ha afirmado el economista. En la misma línea, el Dr. Juan Agustín Blasco ha destacado la importancia del pensamiento en la educación y la necesidad de formar a los estudiantes “en la opción por la justicia”, sin olvidar que “la caridad y el amor están por encima, para no quedarnos en la justicia como ideología”.

Las doctoras María Gil Marqués y Asunción Esteso Blasco han centrado su intervención en el papel de la universidad en la formación del pensamiento crítico. Ambas han señalado que la preparación profesional del alumnado para la responsabilidad social requiere “metodologías activas y espacios de reflexión crítica”. Actualmente, las investigadoras están desarrollando un estudio de campo de mayor alcance sobre esta cuestión.

El Dr. Roberto Sanz Ponce ha advertido de los riesgos educativos asociados a la IA cuando no existe una formación adecuada. “Frente al progreso de las máquinas, está la dignidad de las personas”, ha afirmado. Según el pedagogo, “sin educación, la IA no solo no reduce la pobreza, sino que en muchos casos puede agravarla, ampliando la brecha educativa, tecnológica y de capacidades”. Además, ha recordado que la pobreza y el hambre no se limitan a la falta de recursos, sino que implican “una privación de capacidades reales para vivir la vida que cada persona desea”.

El Dr. Ginés Marco Perles ha reflexionado sobre la misión de la universidad en el contexto actual y ha advertido de una “profunda crisis de identidad” en la institución universitaria. A su juicio, la universidad debe seguir teniendo como patrón “la búsqueda del conocimiento y la verdad”, y debe ser un espacio al que los estudiantes acudan “para pensar, profundizar y apreciar el valor del saber en sí mismo”.

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El foro ha servido como espacio de diálogo y reflexión universitaria, en una dinámica de sinodalidad, para afrontar los retos éticos, sociales y tecnológicos vinculados a la pobreza y el hambre. Los participantes coincidieron en la necesidad de formar personas con criterio, responsabilidad social y capacidad crítica, capaces de utilizar la inteligencia artificial no como sustituto de lo humano, sino como herramienta al servicio de la dignidad, la justicia y el bien común.