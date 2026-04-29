La Diputación de Valencia riega con inversiones municipios del PSPV en busca de un acuerdo para aprobar presupuestos

El pleno de abril de la Diputación de Valencia sirvió este martes para escenificar los intentos del equipo de gobierno de PP y Ens Uneix para aprobar unos presupuestos para 2026 con los que finiquitar la legislatura. Y no lo hizo con guiños a Vox, su socio de investidura aunque no le ha querido aprobar las últimas cuentas por discrepancias ideológicas con Ens Uneix, sino que trató de seducir al PSPV.

El pleno de abril ha aprobado varias mociones presentadas por la vía de urgencia y que riegan de millones a varios municipios del PSPV que estaban pendientes desde el pasado año y que, por el choque entre el equipo de gobierno y la oposición, habían quedado en el cajón.

En concreto, se ha ampliado en cinco millones el Pla Obert d’Inversions para los municipios de más de 50.000 habitantes, entre ellos València y Torrent, pero también Gandia, Paterna y Sagunt, de alcalde socialista. También se aprobó una subvención para compensar con 1,2 millones al Ayuntamiento de Quart de Poblet por quedarse fuera de las ayudas de la Fundación Amancio Ortega para maquinaria de emergencia. Del mismo modo, se sumó al plan de dinamización turística a Sagunt (50.000 euros) y Gandia y Cullera, con 100.000 euros; y se incorporó a Bonrepós, Picanya, Bicorp y Beniparrell, también de PSPV y Compromís, al pla de trinquets, para construcción y mejoras.

“Esto era un acuerdo del presupuesto aprobado en 2025. Lo justo es que se ejecute lo que se pacta. Es un buen paso que traigan esta moción. No entendíamos más retraso”, señaló el portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa. Con todo, socialistas y Ens Uneix no pudieron evitar la tensión evidente entre las dos formaciones. La vicepresidenta Natàlia Enguix respondió: "El diálogo, consenso, respeto y educación, triunfa. Cuando dejan de insultarme las cosas llegan a buen puerto”. No le sentó bien al PSPV: “Vincular una ayuda, un convenio o un acuerdo a que 'si te portas bien, te la doy', queda mal para la institución”.

Estas mociones de urgencia se plantearon esta misma mañana y motivaron un retraso del pleno de hora y media. Desde la oposición habían mostrado malestar por un orden del día maratoniano con más de cien puntos donde no había ninguna medida de apoyo para los municipios de izquierda que tienen peticiones pendientes. Incluso barajaron plantarse en el pleno y abandonarlo.

En las últimas semanas, el equipo de gobierno está redoblando esfuerzos para reencontrarse con los socialistas en busca de su apoyo a los presupuestos para 2026, algo que ya ocurrió el pasado año en el contexto de la dana. Se trata de un año preelectoral donde todos los alcaldes esperan la inyección económica de la Diputación de Valencia para terminar sus proyectos. Está habiendo llamadas al gabinete de presidencia de la diputación de alcaldes todos los colores, algo que también mete presión al PSPV. No se descarta que vuelva a haber un acuerdo en la plaza Manises entre derecha e izquierda, a diferencia del choque total en el ámbito autonómico. En la diputación, la chequera para los municipios pesa más que la ideología.

Cinco millones para la Vall d’Albaida

La falta de presupuesto en la Diputación de Valencia está provocando situaciones anómalas, como que el pleno de este martes tuviera nada menos que 118 puntos y que fuera interrumpido para comer. Al no haber presupuestos, las subvenciones nominativas deben ser aprobados por el pleno, y hubo muchas, especialmente destinadas a municipios de la Vall d’Albaida.

Noticias relacionadas

Ens Uneix, partido implantado en esta comarca y donde obtuvo el diputado decisivo, rascó en este pleno cinco millones de euros más, tantos como los que se han incorporado para las cinco grandes ciudades. En concreto, se aprobaron subvenciones para Ontinyent por valor de 2,9 millones, y otros dos para proyectos en Fontanars dels Alforins, Benicolet, El Palomar, Beniatjar o Benissoda.