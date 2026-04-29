El Ejército hace autocrítica en igualdad: "No podemos ser creíbles si hay abusos en las Fuerzas Armadas"

El cuartel general de alta disponibilidad terrestre (CGTAD) de València acoge estos días el primer seminario sobre derecho militar en operaciones, un asunto aparentemente muy técnico pero que ha aterrizado también sobre problemas cotidianos como la desigualdad de género, de la que tampoco se libra el Ejército según lo escuchado este martes en Capitanía de voz de algunos de sus propios integrantes.

Varios cargos militares participantes en las jornadas han hecho autocrítica en ese sentido, y además de abogar por dar más protección a las mujeres durante conflictos armados y protagonismo en los posteriores procesos de paz que se desarrollan en terceros países, han reconocido la necesidad de ponerse primero ante el espejo en el ámbito doméstico y aplicar la "tolerancia cero" dentro de las mismas Fuerzas Armadas, donde han admitido que siguen produciéndose "abusos" machistas.

La percha de actualidad que ha conducido a este interesante debate ha sido el 25 aniversario de la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se incluyó por primera vez la perspectiva de género en operaciones militares, tras constatarse que las mujeres y la infancia son, además de los colectivos más vulnerables en una guerra al ser utilizadas como "un arma más", agentes vitales para dar continuidad a los posteriores procesos de paz por su arraigo y trascendencia social.

Revisión tras 25 años

La moderadora de la mesa redonda, la coronel auditor María Antonia Sánchez Tabanera, ha defendido que la norma de la ONU "cambió el paradigma internacional" al "reconocer por primera vez que los conflictos armados no afectan igual a hombres y a mujeres". Sin embargo, pese a destacar que no fue un mero "gesto simbólico" sino la plasmación de la igualdad como "pilar básico de cualquier operación moderna", ha pedido revisar su eficacia transcurrido un cuarto de siglo ya que mujeres y niños "continúan siendo las principales víctimas de la violencia sexual en conflictos, al ser utilizados como armas de guerra" por los bandos en combate para "obtener ventajas".

Mesa redonda sobre "Mujer, género y operaciones" del I Seminario sobre derecho militar en operaciones. / JM LOPEZ / LEV

Los tres participantes del debate, el coronel de infantería Miguel Ángel Martínez Ávila, asesor de género en la OTAN y con experiencia en múltiples misiones internacionales; el coronel de caballería Óscar Tarrero Alonso, jefe de la división de Igualdad; y la teniente coronel Marina Herreros López, juez togado militar y con amplia formación en derecho penal militar; han coincidido en destacar los avances que ha supuesto la aplicación de la perspectiva de género en el diseño de operativas militares, pero no han ocultado que las cifras siguen siendo estremecedoras y que, allá donde hay guerras la violencia contra la mujer se intensifica. Desde el Congo hasta Ucrania, desde el siglo XX hasta la actualidad.

"Las cifras dicen que no funciona"

Tarrero ha admitido que acudiendo a los números crudos, el plan de la ONU implementado por la OTAN y el Ejército "no funciona". Ha citado el conflicto en el Congo, donde sólo en 2023 los datos disponibles hablan de 120.000 denuncias por violencia sexual. "Y son culturas que no suelen denunciar por la revictimización que supone para la mujer", ha añadido apuntando a que los números podrían ser superiores.

El coronel ha denunciado que estas prácticas no son exclusivas de países en desarrollo sino que las emplea por ejemplo el ejército ruso en Ucrania y que vuelven a estar en auge, recordando "oscuras épocas pasadas". "Estos años ha vuelto a emerger la instrumentalización de la violencia contra la mujer. La mujer se ha convertido de nuevo en un campo de batalla más", ha alertado.

Preguntado sobre qué está fallando en la aplicación de esta resolución, ha señalado que, a su juicio, se ha producido una "brecha de implementación" de la norma que impide que la teoría se convierta en práctica. "Recoge buenos deseos pero faltan recursos", ha apuntado Tarrero.

"Hay que analizar nuestra propia conducta"

Herreros López, la voz femenina entre los ponentes, tampoco se ha mostrado demasiado optimista sobre el panorama actual y ha admitido que la resolución 1325 ha traído "modificaciones relevantes" en asuntos como el lenguaje inclusivo, la formación en igualdad o la prevención de la violencia sexual, pero que "no ha supuesto una revolución tremenda". "Queda mucho terreno que recorrer. Estamos intentando recorrer un camino todavía muy espinoso, queda mucho", ha insistido.

La teniente coronel también ha puesto deberes a sus colegas, a quienes ha recomendado revisarse antes de salir a otros países a velar por la igualdad. En concreto, ha denunciado con rotundidad que en el seno de la OTAN "también hay acosos sexuales", tanto "dentro" de la organización como "contra la población civil". "Es importante, si queremos proteger a la población, analizar también nuestra propia conducta, y eso empieza antes de salir al extranjero", ha reivindicado ante un auditorio mayoritariamente masculino.

"Tolerancia cero" para ser "creíbles"

En un sentido muy parecido se había pronunciado poco antes Martínez Ávila, quien también ha admitido la necesidad de predicar primero con el ejemplo en el ámbito interno. El coronel ha situado la "credibilidad" como un principio básico de la OTAN, y se ha preguntado: "¿Cómo vamos a ser creíbles si no hay tolerancia cero y nosotros mismos cometemos errores y hay abusos dentro de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Cómo vamos a proyectar algo que luego no cumplimos?".

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Martínez también ha deslizado alguna crítica a la falta de recursos humanos y económicos que se destinan a las Fuerzas Armadas españolas para fomentar la igualdad. Según ha explicado, a diferencia de la OTAN, a nivel estatal apenas existen asesores de género específicos sino los conocidos como de "doble gorra", personal que combina esta labor con otras, generalmente jurídicas.