Otra huelga en Educación: UGT convoca un paro el 4 de mayo en los comedores escolares

Las movilizaciones en los centros escolares se multiplican. A la próxima convocatoria de una huelga indefinida del profesorado, que está previsto que se produzca en los próximos días oficialmente y que ya se anunció por parte de los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, se suma ahora otro frente de descontento laboral: el de los profesionales que trabajan en los comedores escolares.

Este miércoles se ha anunciado que la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) convoca una jornada de huelga en los comedores escolares para el próximo 4 de mayo como “medida de protesta ante la creciente sobrecarga de trabajo que sufre el personal del sector”. Un colectivo más de la comunidad educativa que se ve desbordado y reclama mejoras laborales.

A pesar del incremento de los usuarios de comedor, de la diversidad de menús y de los estándares higiénicos y sanitarios, desde UGT denuncian que las ratios de atención al alumnado "siguen siendo las mismas que hace décadas, lo que ha provocado una situación insostenible para las trabajadoras y trabajadores de los comedores escolares”.

Ninguna ratio para el personal de cocina

Estos empleados, indican, se ven inmersos en "una sobrecarga que afecta directamente tanto a la calidad del servicio como a la salud laboral del personal, comprometiendo además la adecuada atención del alumnado”.

“Las responsabilidades adicionales no han ido acompañadas de un aumento de personal, ya que la Conselleria de Educación no ha actualizado la orden de 2016, donde se establecen las ratios de niños y niñas por cada monitor y no se fija ninguna ratio para el personal de cocina”, reprochan desde el sindicato en un comunicado.

Archivo - Imagen de un comedor escolar. / EUROPA PRESS - Archivo

La realidad de los comedores es compleja y "problemática" en algunos casos, según UGT. Con cada vez mayor frecuencia, se demandan múltiples menús adaptados, ya sea por razones culturales, sanitarias y éticas. A eso se suma la atención más induvidualizada que requieren los niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas de aprendizaje. Además de todo eso, un nuevo Real Decreto establece normativas para el consumo de productos más sostenibles y orientados a una alimentación sana y equilibrada.

Los convocantes de la huelga, pues, exigen una actualización urgente de las ratios de personal en comedores escolares, el reconocimiento real de las nuevas funciones asumidas por el personal, la dotación de más recursos humanos para garantizar un servicio seguro y de calidad y la mejora de las condiciones laborales y salariales del colectivo.

Hasta 40 alumnos por profesional

Por su parte, CCOO lidera una campaña de recogida de firmas para exigir la regulación del personal de cocina, la actualización urgente de las ratios de monitores, fijadas en 2016, y la creación de criterios específicos para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Desde el sindicato advierten de que la falta de regulación está generando una situación de inseguridad laboral y organizativa "que no puede ser corregida desde la gestión empresarial". En este sentido, el sindicato ha solicitado interlocución directa con la Conselleria porque la regulación de las ratios para el personal de cocina en los centros escolares no es una competencia de las empresas prestadoras del servicio, sino que corresponde a la administración establecerlas, modificarlas y garantizarlas en el sistema educativo.

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Asimismo, denuncian que la ausencia de ratios ha permitido incrementar las cargas de trabajo "sin control, hasta 40 menores por profesional". "Una situación insostenible", denuncian.