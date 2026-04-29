La huelga de médicos suma 23.000 citas canceladas en abril en la Comunitat Valenciana y son ya 223.272 desde diciembre

El impacto de la huelga de médicos está siendo mucho menor del que desean los facultativos valencianos. Aun así, alguna trascendencia está teniendo porque el número de citas pospuestas desde el lunes es de más de 23.000 citas aproximadamente, a falta de sumar los datos del martes y el miércoles. La Conselleria de Sanidad ha ofrecido el dato total desde diciembre, el cual es de 223.272 consultas, cirugías o procedimientos reprogramados. Son 23.272 más que el dato ofrecido por el conseller Marciano Gómez a finales del mes de marzo a la entrada de una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por procedimientos, es en Atención Primaria donde se concentra el grueso con 102.621, el 45,96 % del total. Le siguen en importancia las consultas en especialidades, que dejan 90.618 cancelaciones y representan el 40,58 %; las pruebas técnicas, con un total de 26.848, el 12, 02 %; y, por último, las cirugías. Estas son 3.187 y suponen el 1,4 % del total. El porcentaje no es tan grande en este apartado porque los quirófanos están funcionando al 100 %, debido a lo fijado en los servicios mínimos de la Generalitat Valenciana, como explicaba ayer Levante-EMV. Los facultativos de los equipos quirúrgicos se quejaban de que se estaban haciendo operaciones no urgentes.

Lo esperable es que la cifra de procedimientos cancelados siga creciendo en los próximos días. El seguimiento de la huelga no está siendo tan significativo como en diciembre, cuando fue del 12 %, pero sí que es verdad que está creciendo a medida que la semana avanza. Este miércoles, el apoyo al paro ha subido hasta el 8,89 % según el dato oficial de la Conselleria de Sanidad. Por provincias, es Alicante donde más huelga se está haciendo, con una cifra del 13,50 %. Sin embargo, en esta tercera jornada, se ha registrado un repunte importante en la provincia de Valencia, hasta el 7,09 %; los dos días anteriores se quedó por debajo del 6 %. En Castellón, por su parte, se queda en el 4,58 %.

Protesta esta tarde

El plato fuerte de la protesta llegará el miércoles por la tarde con una sentada general en la plaza de la Reina, a partir de las 18 horas, y una manifestación posterior que pasará por el Palau de la Generalitat y finalizará en la Delegación del Gobierno. Será el epicentro de las protestas donde quieren "unir fuerzas en un solo lugar para que nuestras voces suenen alto y fuerte". Cabe recordar que esta convocatoria es doble: nacional para seguir reclamando a la ministra Mónica García un estatuto propio -esta semana han pedido la intervención del presidente Pedro Sánchez- y autonómica, para reclamar al Consell mejoras en sus condiciones laborales. La primera podría llegar con la implantación de la reducción de la semana laboral a 35 horas, cuya negociación se retoma este lunes 4 de mayo en la Mesa Sectorial tras dos años congelada.

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Las concentraciones de los días anteriores han tenido lugar a la puerta de los hospitales y centros de salud valencianos. El lunes hubo una protesta silenciosa a las puertas del hospital La Fe de València, representada con mascarillas; y el martes, los facultativos de hospitales como el General de València o el Doctor Peset se encadenaron a la entrada para visibilizar sus reivindicaciones.