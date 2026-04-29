Médicos de huelga en València: “La sanidad pública ya no te garantiza un sueldo acorde a nuestro trabajo”

"La idea que tenemos es '¿dónde me estoy metiendo?' porque la sanidad pública ya no te garantiza un sueldo acorde al trabajo de los médicos”. La frase la comparten Inés y Marta. Podrían ser dos facultativas hastiadas de su trabajo, pero son dos futuras médicas que, a partir del lunes elegirán su especialidad para el MIR. Su perspectiva de futuro es bastante desoladora y ya se plantean trabajar en la sanidad privada cuando sean por fin médicas. El cansancio es generalizado entre el personal facultativo y, por eso, esta semana vuelven a salir a la calle a nivel nacional para pedir -como estas dos jóvenes- no "un cambio radical”, sino la esperanza de "mejorar en el medio plazo”. No se sienten lo suficientemente valorados, ni tampoco reconocidos por la Administración.

Casi 300 facultativos se han concentrado este miércoles en la plaza de la Reina de València, en una sentada y una manifestación posterior que les ha llevado a las puertas del Palau de la Generalitat y hasta la Delegación del Gobierno. El Cap i casal ha centralizado la reivindicación autonómica y han llegado autobuses desde Castellón y Alicante. Entre ellos, el secretario nacional de CESM, Víctor Pedrera, quien ha definido el estatuto marco como un "bodrio". "Seguimos con unas jornadas que nos discriminan, con jornadas de 70 y 80 horas -, ha defendido-. Con guardias de 24 horas, sin los descansos preceptivos que sí que se reconocen para otras profesiones".

Sentada de médicos en el marco de la huelga / Fernando Bustamante

Quieren una mejor retribución, que las guardias tributen para su futura jubilación y que estas sean de 12 horas y no de 24. Son deberes para la ministra Mónica García. Pero también quieren una jornada semanal de 35 horas y eso es tarea del conseller Marciano Gómez. Como gran baza, tienen el déficit estructural de facultativos en un sistema "saturado, con una sanidad que, con un poquito que se le empuje, va a desbordarse". Por eso, Pedrera pide a las administraciones que entiendan el conflicto para poder solucionarlo". Las negociaciones con la ministra están paralizadas y han pedido la intercesión del presidente Pedro Sánchez, "que tome las riendas", pero por el momento este ha eludido pronunciarse.

El de CESM fue contundente: "Somos el primer país del mundo en facultades de Medicina, pero nos faltan médicos". La salida no es solo al extranjero, también a la sanidad privada. Solo en la Comunitat Valenciana, se han triplicado en una década. Por eso, confían en acabar rascando algo en la negociación, que les tiene en armas desde hace casi un año. La primera huelga, de un solo día, fue en junio. Hubo otro paro puntual en octubre y, después, una semana entera en diciembre. Tras la firma del estatuto marco en la Mesa General -con Satse, CCOO, UGT y CSIF- comenzaron una huelga indefinida que arrancó en febrero y se alargará como mínimo hasta junio.

La sentada en el marco de la huelga de médicos en València / Fernando Bustamante

Más de 223.000 citas canceladas

El impacto de la huelga de médicos está siendo mucho menor del que desean los facultativos valencianos. Aun así, alguna trascendencia está teniendo porque el número de citas pospuestas desde el lunes es de más de 23.000 citas aproximadamente, a falta de sumar los datos del martes y el miércoles. La Conselleria de Sanidad ha ofrecido el dato total desde diciembre, el cual es de 223.272 consultas, cirugías o procedimientos reprogramados. Son 23.272 más que el dato ofrecido por el conseller Marciano Gómez a finales del mes de marzo a la entrada de una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Pedrera hace un balance positivo del paro con "cifras llamativas", sobre todo porque "solo uno de cada cuatro médicos han podido secundar la huelga".

Por procedimientos, es en Atención Primaria donde se concentra el grueso con 102.621, el 45,96 % del total. Le siguen en importancia las consultas en especialidades, que dejan 90.618 cancelaciones y representan el 40,58 %; las pruebas técnicas, con un total de 26.848, el 12, 02 %; y, por último, las cirugías. Estas son 3.187 y suponen el 1,4 % del total. El porcentaje no es tan grande en este apartado porque los quirófanos están funcionando al 100 %, debido a lo fijado en los servicios mínimos de la Generalitat Valenciana, como explicaba ayer Levante-EMV. Los facultativos de los equipos quirúrgicos se quejaban de que se estaban haciendo operaciones no urgentes.

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Lo esperable es que la cifra de procedimientos cancelados siga creciendo en los próximos días. El seguimiento de la huelga no está siendo tan significativo como en diciembre, cuando fue del 12 %, pero sí que es verdad que está creciendo a medida que la semana avanza. Este miércoles, el apoyo al paro ha subido hasta el 8,89 % según el dato oficial de la Conselleria de Sanidad, tras el 7,43 % del lunes y el 8,4 % del martes. Por provincias, es Alicante un día más donde más huelga se hizo este miércoles, con una cifra del 13,50 %. Sin embargo, en esta tercera jornada, se ha registrado un repunte importante en la provincia de Valencia, hasta el 7,09 %; los dos días anteriores se quedó por debajo del 6 %. En Castellón, por su parte, se queda en el 4,58 %.