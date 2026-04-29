El juzgado de la dana cita a la vicepresidenta Susana Camarero el 10 de junio

El juzgado de la dana ha citado a Susana Camarero, vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, para declarar como testigo el próximo 10 de junio a las 9:30 horas en el marco de las diligencias previas abiertas por la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

La citación a Camarero, acordada mediante diligencia de ordenación firmada este martes por el letrado de la Administración de Justicia, se enmarca en una nueva tanda de declaraciones testificales centradas en trabajadores y responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha señalado para el 29 de mayo la comparecencia de la comisaria de Aguas de la CHJ; para el 1 de junio, la de un trabajador de la confederación; para el 3 de junio y el 4 de junio, las de otros dos empleados del organismo de cuenca; y para el 8 de junio, la de una operadora y documentalista del SAIH. La vicepresidenta Camarero cerrará esta ronda el 10 de junio.

La citación judicial llega un día después de que Camarero compareciera ante la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes, donde defendió que el 29 de octubre de 2024 "se hizo todo lo que se pudo" y aseguró tener la certeza de que la actuación fue la máxima posible. La vicepresidenta lamentó, no obstante, no haber contado con la información necesaria para poder ayudar más, y defendió que ningún usuario o familiar de teleasistencia que apretó el botón quedó sin atender. Camarero también sostuvo que a todos los centros sociosanitarios se les remitió un protocolo el día de la dana, y que la actuación desarrollada durante la jornada fue "preventiva, de seguimiento y de respuesta, antes, durante y después de la agenda oficial".

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La comparecencia de Camarero ante la comisión parlamentaria estuvo marcada por las preguntas sobre la gestión de los centros sociosanitarios y el servicio de teleasistencia durante la catástrofe. Un total de 37 de las personas fallecidas el 29 de octubre eran dependientes conectadas al servicio de teleasistencia de la Generalitat Valenciana. Según la documentación aportada por la Conselleria, ese día solo seis personas activaron el dispositivo. Camarero garantizó que esas seis llamadas entrantes "fueron todas atendidas" y afirmó que "ningún usuario, ninguna familia que apretó el botón quedó sin ser atendido". En cuanto a las residencias, la consellera señaló que sobre las 18.30 horas no les constaba "ningún incidente en ninguna residencia" y que en la de Paiporta, donde murieron seis personas, "todo transcurría como un día normal hasta que, a partir de las 19.30, un tsunami, una avenida de agua y barro rápida y repentina atravesó la puerta".