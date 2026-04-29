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Llorca aborda en el Palau el futuro del PPCV con los líderes provinciales

El president se ha reunido durante tres horas en la sede del gobierno autonómico con Vicent Mompó, Toni Pérez y Marta Barrachina

Vicent Mompó, tras reunirse con Pérez Llorca en el Palau de la Generalitat.

Vicent Mompó, tras reunirse con Pérez Llorca en el Palau de la Generalitat. / Francisco Calabuig

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

Juanfran Pérez Llorca ha dejado este miércoles el traje de 'president' en el perchero y se ha enfundado el de 'fontanero' del partido para tratar de taponar algunas fugas que ha detectado en los sótanos de la formación en la C. Valenciana. Al de Finestrat, que ha sido secretario general antes que presidente y se le atribuye un amplio manejo de los resortes internos, no se le ha escapado que las bases del PPCV andaban revueltas desde hace algunas semanas por la falta de noticias sobre el congreso regional y ha movido ficha este miércoles, citando a los tres líderes provinciales Vicent Mompó (València), Toni Pérez (Alicante) y Marta Barrachina (Castellón) para tratar de pacificar una situación que se ha ido tensando poco a poco.

El encuentro, pese a ser de partido y no institucional, ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat y se ha prolongado durante unas tres horas en las que los protagonistas han aprovechado para comer. Mompó, Barrachina y Pérez han abandonado la sede del gobierno valenciano casi al mismo tiempo y tomando caminos diferentes, en torno a las 16.30 horas. Llorca, por su parte, ha permanecido en el edificio preparando con su equipo la sesión de control de este jueves en las Corts.

Marta Barrachina, presidenta del PP de Castelló, tras reunirse con Pérez Llorca.

Marta Barrachina, presidenta del PP de Castelló, tras reunirse con Pérez Llorca. / Francisco Calabuig

Casualidad o no, la cita de Llorca con sus barones territoriales se ha conocido este mismo miércoles, justo un día después de que el president estuviera de visita institucional en Madrid. Algunas fuentes del PPCV indican que el president habría aprovechado su paso por la capital para hablar con Génova sobre el futuro del partido, pilotado por una gestora desde finales de 2025, una vez se zanjó en favor del actual jefe del Consell la sucesión de Carlos Mazón, y con un congreso aplazado 'sine die'.

Runrún interno

Esto reforzaría la tesis de que la reunión de este miércoles podría servir para aclarar a los líderes provinciales el calendario orgánico, en manos de Madrid desde la aprobación de la citada gestora, y despejar esos recelos internos ante la falta de novedades oficiales y los pasos de "hechos consumados" de Llorca hacia esa designación. Estos barones, además, sufren también la parálisis del congreso autonómico por otra vía, pues impide celebrar los de rango inferior y mantiene bloqueados los cambios de cara a las próximas elecciones.

Presidencia de la Generalitat, en cualquier caso, rechaza que hubiera careo con el presidente nacional, aunque algunas fuentes no niegan que en el acto de la CEOE al que acudió Llorca pudiera coincidir con algún cargo de la cúpula de Feijóo. Génova, por su parte, ni confirma ni desmiente. El jefe del Consell, preguntado esta mañana sobre la convocatoria a los provinciales, la ha rebajado a un encuentro habitual. "Intento mantener, más allá de lo institucional, reuniones constantes en las que hablamos del día a día y también de cómo van las cosas del partido", ha señalado.

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La cita, se haya producido con novedades de la dirección nacional o no, apunta a un intento de Llorca de calmar las aguas internas en un momento en el que los líderes provinciales, que en este tiempo ha mantenido su buena sintonía, empezaban a explorar alianzas al margen de Llorca. Esos movimientos, muy iniciales todavía, se han enfriado tras conocerse la llamada del president. Sí que está previsto un acto conjunto de Mompó y Pérez el 20 de mayo, cuando ambos presentarán en València una exposición de ambas instituciones.

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