Tráfico
Mañana de colapso en los accesos a València: accidentes y obras bloquean la V-30 y el bypass
Consulta el estado del tráfico y las principales vías de acceso a la capital
El tráfico en la V-30, colapsado este miércoles en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico. Una jornada complicada en las carreteras, con varias retenciones destacadas en los principales accesos a la ciudad y en vías como la Autovía de Torrent, la Pista de Silla, la Ronda Nord, y la A-3. A las complicaciones habituales se suma una red de carreteras saturada en sus arterias críticas, especialmente en los enlaces con la V-30 y el bypass de la A-7, junto a la huelga que afecta a Metrovalencia.
La red viaria del área metropolitana de València registra a esta hora complicaciones extremas. Una combinación de colisiones por alcance y obras de mantenimiento está comprometiendo la movilidad en las principales arterias de entrada y circunvalación de la ciudad, con especial incidencia en la V-30 y la A-7.
V-30: Doble foco de retenciones
La situación en la V-30 es crítica en ambos sentidos de la marcha debido a incidencias de distinta naturaleza:
- Sentido A-7 (Entrada/Cinturón): Se confirma un atasco importante que se extiende desde la zona de Sant Isidre hasta Mislata. El origen es una colisión por alcance que mantiene bloqueado uno de los carriles principales. Esta interrupción está provocando un "efecto acordeón" que ya alcanza el enlace con la V-31 (Pista de Silla), dificultando la incorporación desde el sur.
- Sentido Puerto: Las retenciones son severas desde el término de Manises. En este sector, las obras de mantenimiento en el firme han reducido la capacidad operativa de la vía. La presencia constante de vehículos pesados en este tramo agrava la congestión, generando paradas prolongadas.
A-7 (Bypass): Punto crítico entre Manises y Paterna
El Bypass valenciano se encuentra prácticamente colapsado en el tramo comprendido entre Manises y Paterna. La fluidez es inexistente en ambos sentidos debido a la suma de dos factores: las obras de ampliación y mejora estructural que se ejecutan en la zona y un accidente por alcance reciente que ha terminado de estrangular el tráfico.
Esta situación está afectando de forma directa a las incorporaciones desde la CV-35 (Pista de Ademuz), donde el tráfico se mantiene muy lento con paradas intermitentes.
Estado de otros accesos: A-3, V-31 y Ronda Norte
- A-3 (Mislata/Xirivella): Se reporta circulación lenta y paradas esporádicas a la altura del kilómetro 351. El tráfico denso está penalizando la entrada a Valencia a través de la Avenida del Cid.
- V-31 (Pista de Silla): Aunque no se reportan accidentes de gravedad, el flujo es muy denso en los accesos desde Silla y Alfafar debido al efecto rebote de las complicaciones en la V-30.
- Ronda Norte: Presenta la carga habitual de hora punta, con ralentizaciones en los semáforos de entrada desde la zona de Alboraya y la CV-30, aunque sin incidencias extraordinarias de momento.
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