Massó y Baldoví, alta tensión en el pleno: "Avíseme si va a citarme"

Joan Baldoví ha encontrado una nueva pareja de baile en las Corts con la que danzar acaloradamente al ritmo de diatribas verbales. Y no cualquiera: la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó. El síndic de Compromís y la dirigente de Vox han tenido este miércoles un cruce de alto voltaje durante el pleno, con aviso (y lamento) de la encargada de dirigir la sesión de que no le podía rebatir desde el escaño de presidenta y hasta llamamiento al orden final, que para eso es jueza y parte en el asunto.

Todo ha empezado durante la intervención de Baldoví sobre una moción del 25 d'Abril. "El problema es que la presidenta de las Corts sí quiere cobrar 100.000 euros de las Corts, pero es incapaz de honrarlas; quiere tener 9 asesores, alguno cobrando 63.000 euros viviendo en Murcia, pero es incapaz de honrar a los valencianos maulets que murieron por nuestros derechos", ha indicado el síndic.

La referencia ha molestado a Massó que al acabar el punto ha tomado la palabra dirigiéndose a Baldoví: "Le agradecería que la próxima vez me avisara antes de citarme para que abandone mi sitio y pueda contestarle, en caso contrario quedo en una situación de indefensión", ha señalado la presidenta de las Corts quien ha insistido en que sentada en la presidencia del pleno no puede entrar en el debate.

Noticias relacionadas

Ante el aviso, Baldoví se ha levantado en su escaño y ha pedido intervenir: "Dígame si he dicho alguna mentira" al tiempo que ha insistido en que en las reuniones de la junta de síndics "le hago preguntas que no me responde". Su discurso, de pie desde su asiento y sin el micrófono encendido, ha sido cortado por Massó que ha acabado con llamamiento al orden de la presidenta al síndic, como una tarjeta amarilla.