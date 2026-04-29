Los profesores aprueban convocar la huelga indefinida desde el 11 de mayo

En una multitudinaria asamblea celebrada telemáticamente -en la que el aforo de la sala digital de Zoom se ha quedado corto y se ha llenado hasta albergar a más de 1.000 personas- los profesores han aprobado convocar una huelga indefinida desde el próximo día 11 de mayo. Se cumple así lo que todo apuntaba que ocurriría tras la ruptura de negociaciones con la Conselleria de Educación al negarse el departamento de Mari Carmen Ortí a negociar una subida salarial hasta el otoño, con unos nuevos presupuestos a la vista.

La huelga comenzará el día 11 de mayo y no hay, como su tipología de indefinida indica, fecha de fin prevista. Este es el modelo de paro que fue votado mayoritariamente en la encuesta que los convocantes enviaron a toda la comunidad docente. En concreto, el 38,05 % de los participantes eligió como primera opción el paro indefinido desde el 11 de mayo, muy por delante del 23,21 % que apostaba por comenzar el 25 de mayo. Las fórmulas de huelga escalonada por provincias quedaron en tercer y cuarto lugar, con un 20,66 % y un 18,08 %, respectivamente. El análisis ponderado -que tiene en cuenta todas las preferencias- confirma esta tendencia, aunque con una diferencia más ajustada entre las dos opciones de huelga indefinida.

Después de la votación en asamblea, la reunión ha seguido. Entre otros temas sobre la mesa, la posibilidad y el posible calendario de convocatoria de manifestaciones -podrían empezar a convocarse el propio día 11- u otras acciones de protesta. Entre otras, el profesorado de varios centros prepara ya encierros dentro de los insitutos y colegios durante la noche del 7 al 8 de mayo. De momento, han consensuado las acciones de la primera semana, que pretenden que arranque de "manera potente", es decir, vaciar las aulas de profesores, y que atraiga al máximo número de docentes para que tenga los máximos efectos, que serán analizados en una asamblea posterior, prevista para el 15 de mayo, con tal de seguir con la movilización en los siguientes días hasta arrancar una propuesta del Consell sobre la subida salarial.

Vista aérea de la manifestación de profesores en València / Fernando Bustamante

Aunque la huelga no tiene fecha de fin prevista, fuentes presentes en la reunión señalan que el planteamiento ha sido desde el principio el de trabajar "día a día", planeando las acciones de movilización, cada semana, de cara a la semana siguiente.

La tensión acaba en huelga

Estos resultados llegaron este fin de semana en un momento de máxima tensión entre los representantes del profesorado y la Conselleria de Educación. Los cuatro sindicatos convocantes, a los que se ha sumado ANPE, han dado por “agotada” la negociación tras la última reunión con la consellera, Carmen Ortí, que terminó sin avances, especialmente en materia salarial.

Ante este escenario, los sindicatos solictaron esta semana una reunión “urgente” al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con el objetivo de abrir una “negociación real y efectiva” que desbloquee el conflicto. Y ya avisaron de que la falta de avances hacía que la huelga indefinida prevista para mayo estuviera “más justificada que nunca”.

Segundo de Bachiller y los grados de FP, la máxima preocupación

En algunos centros, la Inspección y las direcciones ya trataban, desde antes de la convocatoria oficial de la huelga, de reducir preventivamente los efectos de la huelga sobre la evaluación del alumnado de Segundo de Bachillerato. Estos planes, que incluyen algunos casos adelantar el calendario de exámenes y evaluación del último curso, como previa a las PAU y para que no se vea afectado por el paro convocado por los sindicatos, no los ha elaborado la Conselleria de Educación, aunque no descartaban, esta misma semana, estudiar algún tipo de medidas para garantizar la evaluación.

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La huelga indefinida puede suponer el atraso administrativo de muchas pruebas que se realizan en los colegios e institutos y el consiguiente impacto para el alumnado, desde pruebas diagnósticas de segundo de Secundaria, las notas de segundo de Bachillerato para las Pruebas de Acceso a la Universidad, las pruebas de sexto de Primaria y cuarto de la ESO para decidir nuevas etapas y los finales de grados de Formación Profesional.