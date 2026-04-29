Un terremoto de magnitud 3,8 sacude Bocairent y Ontinyent

La tierra ha vuelto a temblar en la Comunitat Valenciana. Un terremoto de magnitud 3,8 en la escala Richter ha sorprendido a los vecinos de varias localidades de la Costera a primera hora de esta mañana. Según los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha producido exactamente a las 08:23:23 (hora local), localizándose su epicentro en las proximidades de la localidad de Bocairent.

Este movimiento sísmico ha sobresaltado a los vecinos de la comarca de la Vall d'Albaida. El epicentro, situado en las inmediaciones de Ontinyent y Bocairent, se ha dejado sentir con fuerza entre la población, generando una ola de mensajes y reportes inmediatos en redes sociales. Los grupos de WhatsApp y las redes sociales se llenaron de testimonios de vecinos que sintieron cómo "vibraban las ventanas" o "se movían las lámparas".

Testimonios en redes

El pánico inicial dio paso a la comprobación de datos. En plataformas como X (anteriormente Twitter), los usuarios compartieron vídeos y estados de alerta pocos segundos después del temblor, convirtiendo el suceso en el tema principal de la jornada en la Comunitat Valenciana.

"Se ha sentido un crujido fuerte y luego todo ha empezado a vibrar. El susto en el cuerpo no te lo quita nadie", comentaba un vecino de Ontinyent a través de las redes.

Hasta el momento, los servicios de emergencia no han notificado intervenciones de relevancia, aunque se recomienda a la población mantener la calma ante posibles réplicas de menor intensidad.

Detalles del seísmo

El temblor se ha originado a una profundidad todavía por determinar en el informe definitivo, pero su intensidad ha sido suficiente para ser percibido de forma clara en municipios cercanos como Ontinyent y Gandia. A pesar de la alarma inicial entre la población, no se han reportado daños estructurales ni personales en los primeros minutos tras el suceso.

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Este evento se suma a una racha de actividad sísmica creciente en la zona. Con este nuevo movimiento, ya son 18 los temblores registrados en lo que va de mes en este sector de la provincia de València , aunque el de esta mañana se sitúa como el de mayor magnitud de las últimas semanas.