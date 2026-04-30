Un accidente y el tráfico pesado colapsan la V-30 y el acceso al Puerto de València

València cierra el mes de abril con complicaciones en las principales carreteras este jueves, día 30, por la mañana. Al habitual tráfico de primera hora, se le suman los más madrugadores de la operación salida del puente de mayo, lo que deja una mañana de tráfico denso y paradas intermitentes en los puntos críticos del cinturón metropolitano.

Accidente en la V-30 y colapso en el acceso al Puerto

La V-30 registra altos niveles de congestión en varios tramos. La entrada al Puerto se ve colapsada este jueves a primera hora de la mañana, con colas de más de un kilómetro de camiones y vehículos pesados.

Tráfico pesado denso en el acceso al Puerto por la V-30 / DGT

Además, un accidente en esta misma carretera, en sentido al Puerto corta el carril derecho a la altura de la salida 8 hacia Torrent-Picanya. Este accidente y el tráfico habitual de hora punta provocan más de 3 kilómetros de colas entre Quart de Poblet y Xirivella.

En sentido contrario, la mayor complicación se sitúa entre el kilómetro 6, en Forn d'Alcedo, y el kilómetro 10, en Mislata, en sentido hacia la A-7. La intensidad de vehículos pesados y la proximidad a las zonas industriales están ralentizando el flujo de salida de la capital.

Retenciones en el 'bypass'

La A-7 es esta mañana la vía más afectada, especialmente en el tramo conocido como el 'bypass', que acumula 5 kilómetros de retenciones en sentido hacia Alicante. El tráfico es muy lento también en sentido contrario, hacia Barcelona, con 5,5 kilómetros de colas entre Loriguilla y Paterna.

Congestión en el bypass / DGT

A-3: dificultades de entrada y de salida

La A-3 presenta dificultades tanto de entrada como de salida d València este jueves por la mañana. Cerca de dos kilómetros de congestión se acumulan en la entrada a la capital a la altura de Quart de Poblet y Xirivella. En sentido contrario, un vehículo detenido en la vía a la altura de Quart de Poblet complica la salida del Cap i casal.

Tráfico de entrada y salida de València por la A-3 / DGT

Saturación en los accesos por el norte

La CV-35 (Pista de Ademuz) registra un accidente a la altura de Benissanó en sentido Ademuz, a unos 300 metros de la salida 23, que mantiene cortado el arcén derecho.

La circulación en esta vía es intensa en los enlaces con la CV-31 y los parques tecnológicos, con retenciones de 6 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Paterna y 1,5 kilómetros más a la altura de Paterna y Burjassot en sentido de entrada a la capital. En sentido hacia Ademuz, la vía acumula tres kilómetros más de tráfico denso a la altrua de Paterna. Además, se registra un obstáculo en la carretera a la altura de San Antonio de Benagéber hacia Llíria, a la altura del hospital Intermutual de Levante.

Por su parte, en el acceso norte por la costa, la V-21, registra una retención de 2 kilómetros entre Alboraia y la entrada a València por la Avenida Cataluña. El tráfico es denso pero constante.

Accesos sur, con menores afecciones

La CV-36 (Autovía de Torrent) registra esta mañana un tráfico muy lento en sentido hacia València, con cerca de 3 kilómetros de colas entre Picanya y València. Además, se ve colapsado el enlace con la A-7 debido al efecto rebote de las retenciones en el bypass.

Noticias relacionadas

Por último, la pista de Silla (V-31) acumula 3,5 kilómetros de retenciones en la entrada a la ciudad, y dos más entre Silla y Albal.

Consulta el estado del tráfico en tiempo real