Calendario astronómico completo de mayo

El mes de mayo nos va a regalar muchas oportunidades para disfrutar del cielo. A lo largo del mes coinciden varios fenómenos astronómicos interesantes, desde las distintas fases de la Luna hasta una de las lluvias de estrellas más destacadas de la primavera.

La primera cita importante será la luna llena de comienzos del mes. Alcanzará su punto máximo esta tarde a las 19:23 horas, momento en el que todavía será de día, por lo que no podremos apreciarla del todo hasta bien entrada la noche.

Cuando el cielo oscurezca, se mostrará brillante y completamente iluminada, ofreciendo una excelente ocasión para la observación a primera vista.

Tras este primer plenilunio, llegará uno de los eventos más esperados: el pico de las eta acuáridas, que tendrá lugar durante la noche del 5 al 6 de mayo. Esta lluvia de meteoros está asociada con los restos del cometa Halley, uno de los más famosos de la historia.

Cada año, la Tierra traviesa partículas que dejó en su viajes cerca del Sol, provocando la aparición de estrellas fugaces. En condiciones ideales, pueden observarse hasta 50 meteoros por hora, aunque este año la luna menguante, todavía muy brillante, podría dificultar la visibilidad.

A medida que avanza el mes, entre el 9 y 16 de mayo, la llegada de la luna nueva ofrecerá cielos más oscuros, ideales para poder captar alguna eta acuárida, activas hasta el día 28.

Este periodo será especialmente favorable para la observación, ya que la ausencia de luzlunar permitirá distinguir meteoros más débiles.

El mes terminará con otra luna llena el 31 de mayo, conocida popularmente como ‘luna azul’. Este fenómeno no implica un cambio de color, si no que hace referencia a la segunda luna llena dentro de un mes natural. Se trata de algo poco frecuente en sí, porque cada ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días.

Para disfrutar de los eventos, es recomendable alejarse de la contaminación lumínica y

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buscar cielos sin obstáculos visuales. La paciencia será nuestro mejor amigo para poder conectar con el cielo nocturno.