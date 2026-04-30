La concertada también sale a la calle en plena primavera educativa de protestas

A las escuelas e institutos concertados no les afectará la huelga educativa convocada por los sindicatos de la enseñanza pública, pero los docentes de la concertada llevan su propio calendario de movilizaciones en plena primavera educativa caliente. Este miércoles y este jueves, ante la puerta de las Corts Valencianes, donde se celebraba el pleno de la institución, cientos de docentes se han manifestado con pancartas, chalecos y banderas.

Como sus compañeros de la pública, los docentes de la concertada consideran que la negociación está bloqueada. Desde FSIE-CV, uno de los sindicatos del sector, creen que el malestar en los centros educativos es “cada vez mayor” ante “la falta de respuestas a reivindicaciones históricas”. Entre estas, reclaman la jubilación parcial, la reducción de la carga lectiva, la actualización de unas plantillas congeladas desde 1996, mejoras sociolaborales para el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el abono de atrasos e impagos pendientes.

No esperarán "indefinidamente"

En la enseñanza concertada el curso acabará con normalidad o, al menos, sin huelga, pero los profesores llevan desde principios de año intentando negociar con la Conselleria y creen que la paciencia tiene un límite. Aseguran que siguen apostando “por la negociación, pero negociar no puede significar esperar indefinidamente mientras los problemas se acumulan en los centros”.

Concentración de los profesores de la concertada ante las Corts / FSIE CV

Por eso, hace dos semanas ya se concentraron en señal de protesta y, ahora, consideran que no se ha dado “ningún avance efectivo”. También afean al departamento que dirige Mari Carmen Ortí que sigue sin cumplir el calendario de negociación acordado el pasado mes de diciembre.

“El curso está terminando y seguimos exactamente en el mismo punto, sin respuestas y sin avances reales. No estamos ante un simple retraso, estamos ante un bloqueo que impide avanzar en cuestiones fundamentales para miles de trabajadores”, ha señalado el secretario autonómico de FSIE-CV, Vicente Cabanes.

El propio Cabanes ha abordado esta mañana al president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, a las puertas de las Corts. Asegura Cabanes que Llorca “ha manifestado su compromiso con una próxima reunión”.

Reunión el 8 de mayo

Sobre esa concentración a las puertas del parlamento valenciano se ha preguntado a la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, que estaba en el Pleno de las Corts. “Con la concertada también tenemos un calendario de negociación que se está llevando adelante y, de hecho, el día 8 de mayo tenemos ya una reunión con ellos", ha dicho.

FSIE CV en la concentración ante las Corts de los docentes de la concertada / FSIE CV

Ha asegurado que, desde que el PP ocupa la Presidencia de la Generalitat, “en esta legislatura se han dado muchos avances con los centros concertados". En primer lugar, el capítulo de 'Otros gastos' que desde 2009 estaba "totalmente congelado se ha subido en los presupuestos de 2025 un 3% y también se van a subir en el año 2026 un 5% para los centros de educación especial, que precisamente en esa partida de otros gastos también pagan los sueldos de personal de administración y servicios y en algunos casos también educadores personal no docente de apoyo a la inclusión".

Asimismo, "se ha dotado de horas en aplicación de la ley de formación profesional, horas fijas por ciclos, por niveles y por grupos en cuanto a la formación profesional actual para que se pueda llevar adelante; y en las últimas nóminas se ha actualizado el séptimo convenio que estaba firmado desde 2023 y todos los atrasos han sido actualizados, en algunos casos también asociados a los cargos directivos y a las jefaturas de departamento".

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"Se están dando muchos pasos, pero también estamos abiertos a esa negociación y, como digo, hay en marcha un calendario de negociación y yo creo que eso no hay que olvidar. Hay que ponerlo en valor", ha zanjado.