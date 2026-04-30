El Congreso cita para el 18 de mayo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana y al presidente de la CHJ

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la mortífera dana de 2024 en Valencia ha citado para el próximo 18 de mayo a Maribel Vilaplana, la periodista que compartió comida y sobremesa aquel día con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y en la misma jornada interrogará al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Así lo ha acordado este jueves la mesa de este órgano parlamentario que preside la diputada socialista Carmen Martínez, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El pasado mes de noviembre, Villaplana declaró como testigo en el juzgado de Catarroja que instruye la causa penal por la riada y explicó a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que durante aquella comida de trabajo en un reservado del restaurante 'El Ventorro' Mazón estuvo comunicado, hablando y escribiendo con su móvil, pero que no mostraba "prisa".

De hecho, su sobremesa se prolongó hasta las 18.45 horas, --cuando ya había fallecidos por las inundaciones-- y se despidieron hablando de fútbol. En su declaración como testigo, también el dueño de El Ventorro situó la salida de ambos del local entre las 18.30 y las 19.00 horas, cuando no había más clientes.

Vilaplana no aportó al juzgado el tique del parking donde aparcó su coche, pero después sí envió a la instructora un justificante que desvelaba un pago en ese aparcamiento a las 19:47, una hora después de la hora en la que habrían salido del restaurante. En su testifical, la comunicadora calculó que habría tardado unos cinco o diez minutos en llegar del restaurante al aparcamiento.

También pasó ya por el juzgado el máximo responsable de la CHJ, un organismo al que algunos comparecientes anteriores han señalado por no haber informado aquel día del posible desbordamiento del Barranco del Poyo, que fue el que causó la catástrofe, y por haberse centrado, por contra, en el riesgo detectado en la presa de Forata.

En su testifical, Miguel Polo aseguró que propuso en el Cecopi enviar un mensaje de alerta a la población y precisó que en esa reunión se trasladó incertidumbre sobre la situación de la presa de Forata, pero no que iba a "colapsar".

Polo admitió que en la CHJ tenían la sensación de que el Cecopi no "se tomaban decisiones", lo que provocó que la reunión fuera "tensa", una situación que él mismo llegó a comunicar al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Según narró, escuchó al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, insistir "varias veces" en que la ley amparaba para tomar cualquier medida ante las "dudas" expresadas por la entonces consellera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas, imputada en la causa.

Desde la CHJ, cuyo representantes estaban conectados telemáticamente al Cecopi, insistieron al menos dos veces en la necesidad de alertar a la población. Al ver los datos de los calados apuntaron que habría que recomendar a la gente que se subiera a pisos altos. Cuando tras varias desconexiones sobre las 19.00 se retoma la reunión telemática y se dan cuenta de que no se había enviado el Es-Alert les gritaron: "¿Pero no habéis mandado el mensaje?".

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Además, en el juzgado Polo comentó que sobre las siete menos cuarto, subió alguien --que no especificó-- con el aviso del Barranco del Poyo, donde ya había un caudal importante pero acorde a las circunstancias.